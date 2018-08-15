 В Стамбуле задержали несколько тысяч нелегальных мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2019

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Европа

В Стамбуле задержали несколько тысяч нелегальных мигрантов

Задержанные сирийские беженцы, проживающие, но не имеющие прописки в Стамбуле, обязаны покинуть столицу до 20 августа, заявил глава МВД Турции.

В Стамбуле (фото из архива)

В Стамбуле (фото из архива)

В Стамбуле за две недели были задержаны несколько тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в среду, 24 июля. По его словам, общее число задержанных в ходе начавшегося 12 июля рейда превысило 6000 человек. В их числе - почти 2700 афганцев, более 1600 пакистанцев и граждане других стран. Их сначала отправят в специальные центры для нелегальных мигрантов, а затем вышлют обратно на родину.

Контекст

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Задержанные сирийцы, не получившие убежище в Турции, будут отправлены в лагеря в провинции Хатай на юге Турции, сообщил далее министр. По его словам, некоторые из них решили добровольно вернуть в Сирию.

Непрописанные в Стамбуле срийцы обязаны покинуть город

Сирийские беженцы, проживающие, но не имеющие прописки в Стамбуле, составляют лишь небольшую долю от общего числа задержанных. Теперь они обязаны покинуть столицу до 20 августа. По истечении этого срока беженцев доставят в те провинции, где они были зарегистрированы.

По официальным данным, с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция предоставила убежище примерно 3,6 млн сирийцам, которые обязаны жить и работать в тех провинциях, где были прописаны. Около 547 тысяч из них зарегистрировались в Стамбуле, но в настоящий момент в столице проживают, по некоторым оценкам, еще около 300 тысяч сирийских беженцев, приехавших из других турецких городов.

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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