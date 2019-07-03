В СПЧ готовят законопроект о профилактике домашнего насилия

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит законопроект, направленный на борьбу с насилием в семье. "Сейчас в совете при активном участии депутата Оксаны Пушкиной готовится законопроект о профилактике домашнего насилия. Опыт почти 150 стран с аналогичными законами показывает, что такой закон необходим. Так, в Казахстане уровень домашнего насилия после принятия закона снизился на 40 процентов", - сообщил глава СПЧ Михаил Федотов в среду, 3 июля, "Интерфаксу".

При этом дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, он привел в качестве примера того, к чему приводит невнимание государства к домашнему насилию. "Если бы был закон о профилактике насилия, дела сестер Хачатурян просто не было бы,<…> проблема была бы локализована в самом начале", - подчеркнул Федотов.

В частности, в законопроекте будет предусмотрена возможность решений суда, запрещающих агрессору приближаться к жертве, сообщила член СПЧ Ирина Киркора. Кроме того, по ее словам, предполагается работа психологов с членами семьи, допустивших насилие.

Криминализация домашнего насилия не предусматривается

Между тем авторы законопроекта не сообщили о планируемой криминализации домашнего насилия. В 2017 году статья о побоях была удалена из Уголовного кодекса РФ, за домашнее насилие введена административная ответственность.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна 27 июля 2018 года было обнаружено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Всем сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, они отрицают свою вину в рамках данной квалификации.

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