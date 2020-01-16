 В споре вокруг Ирана США угрожали ″евротройке″ тарифами на автомобили | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.01.2020

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Мир

В споре вокруг Ирана США угрожали "евротройке" тарифами на автомобили

По данным The Washington Post, администрация Трампа оказывала давление на Берлин, Париж и Лондон, требуя от них запустить механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.

Флаг Ирана

Флаг Ирана

США угрожали введением 25-процентной пошлины на ввоз в страну европейских автомобилей, требуя от Германии, Франции и Великобритании официально обвинить Иран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и запустить механизм разрешения споров, который предусмотрен 36-м параграфом ядерной сделки и может привести к возобновлению санкций ООН против Тегерана. Об этом в среду, 15 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на европейские источники.

Издание уточняет, что администрация президента США Дональда Трампа "в частном порядке озвучила" соответствующую угрозу представителям "евротройки", чем "привела в шок официальных лиц во всех трех странах".

Газета отмечает, что данный подход вывел "на новый уровень" жесткую тактику США в отношении их "старейших союзников", в очередной раз выявив сложности во взаимодействии Вашингтона с его европейскими партнерами.

Угроза возобновления санкций ООН

Контекст

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Активация механизма разрешения споров предполагает, что нарушения договоренностей в рамках ядерной сделки должны быть устранены в течение 65 дней с момента его запуска.

После этого вопрос выносится на рассмотрение Совбеза ООН, что в дальнейшем может послужить поводом для возобновления санкций в отношении Ирана, отмененных после подписания СВПД.

В ответ на решение Лондона, Берлина и Парижа о запуске механизма, принятое 14 января, в МИД РФ "настоятельно призывали" "евротройку" не нагнетать ситуацию "и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы" сохранения ядерной сделки.

Главы государств и правительств Франции, Германии и Великобритании 12 января обнародовали совместное заявление, в котором выразили поддержку режиму нераспространения ядерного оружия и призвали Иран вернуться "к полному соблюдению своих обязательств" в рамках СВПД.

Отказ Ирана от последнего ограничения в рамках СВПД

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД.

Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

В понедельник, 6 января, Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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    Автор: Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

The Washington Post

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