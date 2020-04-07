В списке Forbes сменился самый богатый россиянин

Самым богатым россиянином в ежегодном списке миллиардеров Forbes за 2020 год стал крупнейший акционер компании "Норильский никель" Владимир Потанин. По данным на вторник, 7 апреля, его состояние оценивается в 23,2 млрд долларов США. Это 38-е место среди самых богатых людей мира, по версии издания.
В 2019 году рейтинг российских миллиардеров возглавлял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. По данным на 7 апреля 2020 года, его состояние оценивается в 20,5 млрд долларов США. Таким образом, он является сейчас вторым состоятельным россиянином после Потанина. Замыкает тройку богатейших россиян, по версии Forbes, председатель компании NLMK Group Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 20,3 млрд долларов.
Влияние пандемии коронавируса на мировое богатство
При этом, как пишет Forbes, "даже богатейшие люди мира не имеют иммунитета к коронавирусу". По данным издания, вследствие сжатия рынка, вызванного пандемией COVID-19, многие миллиардеры потеряли часть своих состояний. В частности, нынешний президент США Дональд Трамп потерял около одного миллиарда долларов.
По данным на 18 марта 2020 года, в мире насчитывалось 2095 миллиардеров, указывает издание. Это на 58 меньше, чем в прошлом году. Из оставшихся же в списке миллиардеров больше половины (51 процент) "стали беднее, чем они были в прошлом году", отмечает издание.
Суммарное состояние всех миллиардеров в мире, по оценке Forbes, составляет сегодня около 8 триллионов долларов. Это на 700 млрд меньше, чем в 2019 году.
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Автор: Ханс Йоахим Хенниг, Анастасия Буцко