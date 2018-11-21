 В Совфеде РФ призвали обновить условия применения ядерного оружия | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2018

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Россия

В Совфеде РФ призвали обновить условия применения ядерного оружия

Совету безопасности РФ рекомендовано определить условия перехода России к применению ядерного оружия, а также принятия решений об ответных действиях при применении против РФ гиперзвукового оружия.

Тестовый запуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты Сармат

Тестовый запуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

Участники круглого стола в комитете по обороне и безопасности Совета Федерации России, посвященного развитию вооруженных сил страны, предложили Совету безопасности РФ обновить условия применения ядерного оружия. Об этом сообщило в среду, 21 ноября, РИА "Новости".

Контекст

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Накануне мероприятия Жанна Немцова спросила генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга об отношении к России и президенту США. (27.06.2018)

Глава альянса Йенс Столтенберг поддержал позицию Дональда Трампа, отметив, что Москва нарушает Договор о РСМД. В то же время в НАТО "не хотят новой холодной войны и новой гонки вооружений". (24.10.2018)

"Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности рекомендуется рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", - указано в соответствующем решении.

Кроме того участники круглого стола считают необходимым разработать проект "Национальной военной стратегии РФ".

Россияне попадут в рай

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников международного клуба "Валдай", заявил, что Москва может применить ядерное оружие, только убедившись, что потенциальный агрессор наносит удар.

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех и аплодисменты зала.

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Григорий Явлинский в интервью DW: Путин всем угрожает ядерным оружием

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Григорий Явлинский в интервью DW: Путин всем угрожает ядерным оружием  

Шахматная партия средней дальности - "Заповедник", выпуск 29, сюжет 2  

Немцова.Интервью - Йенс Столтенберг об ответных мерах НАТО в адрес Москвы  

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