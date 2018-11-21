В Совфеде РФ призвали обновить условия применения ядерного оружия

Совету безопасности РФ рекомендовано определить условия перехода России к применению ядерного оружия, а также принятия решений об ответных действиях при применении против РФ гиперзвукового оружия.
Участники круглого стола в комитете по обороне и безопасности Совета Федерации России, посвященного развитию вооруженных сил страны, предложили Совету безопасности РФ обновить условия применения ядерного оружия. Об этом сообщило в среду, 21 ноября, РИА "Новости".
"Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности рекомендуется рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия", - указано в соответствующем решении.
Кроме того участники круглого стола считают необходимым разработать проект "Национальной военной стратегии РФ".
Россияне попадут в рай
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников международного клуба "Валдай", заявил, что Москва может применить ядерное оружие, только убедившись, что потенциальный агрессор наносит удар.
"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех и аплодисменты зала.
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