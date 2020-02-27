 В Совете Европы отмечают рост ксенофобии на континенте | Новости из Германии о Европе | DW | 27.02.2020

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Европа

В Совете Европы отмечают рост ксенофобии на континенте

В докладе комиссии Совета Европы против расизма и нетерпимости отмечается, что объектами давних предрассудков, дискриминации, ксенофобской риторики и насилия становятся мусульмане, евреи, цыгане и африканцы.

Антииммиграционная акция правых в Берлине

Антииммиграционная акция правых в Берлине

Комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости (ECRI) опубликовала в четверг, 27 февраля, традиционный ежегодный доклад за 2019 год. Как заявила, представляя этот документ, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, "Европа сталкивается с шокирующей реальностью: число антисемитских, антимусульманских и других преступлений на расистской почве растет с угрожающей скоростью". В качестве примера она привела стрельбу в немецком городе Ханау, когда в результате атаки правого экстремиста на посетителей двух кальянных погибли 9 человек. 

Контекст

Есть ли ксенофобия в Германии? Творческие люди - выходцы из семей мигрантов из Ирана, Турции, Ганы и Таджикистана - рассказали DW о том, сталкивались ли они с дискриминацией. (10.08.2018)

Убийства в Ханау подтверждают эскалацию ненависти и насилия в ФРГ. Немецкие политики и общественность должны, наконец, на это отреагировать, пишет главный редактор DW Инес Поль. (20.02.2020)

В докладе ECRI отмечается, что объектами давних предрассудков, дискриминации, ксенофобской риторики и насилия становятся мусульмане, евреи, цыгане и афроамериканцы. В ряде европейских стран с притеснениями, угрозами и насилием регулярно сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества.

Особый акцент в докладе сделан на интернете. "Различные избирательные кампании в 2019 году показали, что ультранационалистическая, ксенофобская, расистская и гомо/трансфобская риторика вновь набирает обороты и все глубже проникает и даже задает тон в социальных сетях. Оскорбительные и унизительные комментарии в интернете, которые в прошлом считались бы неприемлемыми, становятся новой нормой", - указывается в документе.

Эксперты отметили также, что растущее чувство незащищенности среди европейцев продолжает подпитывать антииммиграционные настроения. Растет число людей, которые считают, что равенство и интеграция приводят к дальнейшей нежелательной конкуренции и угрожают их рабочим местам, экономической и социальной стабильности.  Этим широко пользуются националисты и ксенофобы, указывается в документе. "Мы должны остановить распространение ядовитой риторики расистских экстремистов, которая бьет в самое сердце наших демократий", - заявила Мария Пейчинович-Бурич.

Она также отметила, что организации, отстаивающие интересы уязвимых групп населения, по-прежнему не располагают финансовыми ресурсами и квалифицированными кадрами, а также полномочиями оказывать поддержку жертвам и представлять их интересы в судах.

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    Стрельба в кальянной

    Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

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    Расследованием занимается Федеральная прокуратура

    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. По данным полиции, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек и премьер-министр Гессена Фолькер Буффье

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    Президент ФРГ Штайнмайер: "Акт террористического насилия"

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 февраля в Ханау назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". "Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул глава государства.

  • Люди с плакатом против фашизма на улице в Ханау

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  • Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зееховер и министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт на пресс-конференции

    Теракт в Ханау

    МВД ФРГ признало стрельбу в Ханау терактом

    "Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил глава ведомства Хорст Зеехофер на состоявшейся 21 февраля пресс-конференции в Берлине. Министр заверил, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников-подражателей.

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 03:17

Как в Германии намерены бороться с правым радикализмом

Контекст

Теракт в Ханау

Жертвами преступления в гессенском городе Ханау стали 11 человек. Предполагаемый преступник вероятно покончил жизнь самоубийством. (20.02.2020)  

Ссылки в интернете

Доклад Европейской комиссии против расизма и нетерпимости

Аудио- и видеофайлы по теме

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