В Совете Европы отмечают рост ксенофобии на континенте

Комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости (ECRI) опубликовала в четверг, 27 февраля, традиционный ежегодный доклад за 2019 год. Как заявила, представляя этот документ, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, "Европа сталкивается с шокирующей реальностью: число антисемитских, антимусульманских и других преступлений на расистской почве растет с угрожающей скоростью". В качестве примера она привела стрельбу в немецком городе Ханау, когда в результате атаки правого экстремиста на посетителей двух кальянных погибли 9 человек.

В докладе ECRI отмечается, что объектами давних предрассудков, дискриминации, ксенофобской риторики и насилия становятся мусульмане, евреи, цыгане и афроамериканцы. В ряде европейских стран с притеснениями, угрозами и насилием регулярно сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества.

Особый акцент в докладе сделан на интернете. "Различные избирательные кампании в 2019 году показали, что ультранационалистическая, ксенофобская, расистская и гомо/трансфобская риторика вновь набирает обороты и все глубже проникает и даже задает тон в социальных сетях. Оскорбительные и унизительные комментарии в интернете, которые в прошлом считались бы неприемлемыми, становятся новой нормой", - указывается в документе.

Эксперты отметили также, что растущее чувство незащищенности среди европейцев продолжает подпитывать антииммиграционные настроения. Растет число людей, которые считают, что равенство и интеграция приводят к дальнейшей нежелательной конкуренции и угрожают их рабочим местам, экономической и социальной стабильности. Этим широко пользуются националисты и ксенофобы, указывается в документе. "Мы должны остановить распространение ядовитой риторики расистских экстремистов, которая бьет в самое сердце наших демократий", - заявила Мария Пейчинович-Бурич.

Она также отметила, что организации, отстаивающие интересы уязвимых групп населения, по-прежнему не располагают финансовыми ресурсами и квалифицированными кадрами, а также полномочиями оказывать поддержку жертвам и представлять их интересы в судах.

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