В Словении политический кризис из-за скандала о закупке масок и ИВЛ

Правительство Словении попало в политический кризис из-за расследования закупок защитных средств во время пандемии коронавирусной инфекции. Министр внутренних дел Алеш Хойс ушел во вторник, 30 июня, в отставку. Министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек был во вторник на некоторое время задержан по подозрению в том, что он оказывал протекцию ряду фирм по производству защитных средств и аппаратов по искусственной вентиляции легких, несмотря на то, что они изготавливали продукцию плохого качества.

Расследованием закупок занимается отдельный отряд полиции. Ушедший в отставку глава МВД Алеш Хойс назвал расследования "политически мотивированными" и заявил, что сам узнал о них только во вторник.

В мае и июне в Любляне неоднократно проходили протестные акции с требованием отставки правительства, собиравшие тысячи участников. Первые майские акции, проводившиеся под лозунгом "С балконов - на велосипеды", были организованы объединением "Анархистская инициатива Любляны" при поддержке ряда словенских неправительственных организаций. Участники акции протестовали на велосипедах. После ослабления карантинных ограничений протесты продолжились в пешей форме.

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