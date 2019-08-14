 В СК подано заявление из-за публикации личных данных в Telegram-канале | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2019

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Россия

В СК подано заявление из-за публикации личных данных в Telegram-канале

9 августа анонимный Telegram-канал "Товарищ майор" опубликовал личные данные более трех тысяч человек, в том числе задержанных на акциях в Москве 27 июля и 3 августа.

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Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СК) России заявление в связи с публикацией его личных данных в Telegram-канале "Товарищ майор". Как сообщил Волнов на своей странице в Facebook в среду, 14 августа, заявление было составлено с помощью адвоката международной правозащитной группы "Агора" и подано в СК через электронную приемную. "В случае отказа дойдем до ЕСПЧ", - продолжил Волнов. 

Контекст

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Об обнародовании своих персональных данных в Telegram-канале "Товарищ майор" Волнов, по его словам, узнал 10 августа от корреспондента "Медузы" Алексея Ковалева, который "методично обзванивал фигурантов слива и выяснял, как их данные могли оказаться в файле".

"Ничего неожиданного для меня не произошло, я знал, что вся информация обо мне давно имеется у "товарищей майоров" из ФСБ, Следственного комитета и прочих ведомств, которые должны охранять частную жизнь граждан, а вместо этого занимаются политическим сыском и репрессиями против несогласных", - продолжил Волнов. Политик отметил, что данные, по-видимому, были собраны недавно, так как указан номер его паспорта, который он сменил минувшей весной.

Анонимный Telegram-канал обнародовал данные трех тысяч человек

9 августа в анонимном Telegram-канале "Товарищ майор" появились личные данные более трех тысяч человек, в том числе тех, кто участвовал и был задержан на оппозиционных митингах в Москве 27 июля и 3 августа. Помимо участников акции и просто случайных прохожих, задержанных Росгвардией, в списке оказались и освещавшие протесты журналисты "Медиазоны", "Медузы", "МБХ Медиа" и "Дождя". Всего в базе данных около трех тысяч имен, их паспортные данные и, во многих случаях, адреса. В свойствах файла упоминалось ГУ МВД России по Москве, отмечает "Медуза".

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    Автор: Евгений Жуков


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