В Сибири и на Дальнем Востоке задымлены 177 населенных пунктов

В Сибири и на Дальнем Востоке в 177 населенных пунктах наблюдается задымление из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу, 3 августа. По данным ведомства, задымлены территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Иркутской области. За прошедшие сутки тушением пожаров занимались 12 воздушных судов МЧС, которые осуществили более 128 сливов, сбросив 993 тонн воды. Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе производится круглосуточный мониторинг на 103 постах наблюдения.

Между тем Счетная палата РФ на своей странице в Facebook сообщила, что за первые шесть месяцев 2019 года, когда в стране было зафиксировано 7,6 тысячи лесных пожаров, ущерб от них составил 2,4 млрд рублей. "Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери", - предупреждает ведомство.

Причины проблемы лесных пожаров

По результатам последних проверок, проблема связана с нехваткой финансирования, отсутствием необходимой техники, неукомплектованностью подразделений наземной и авиационной охраны и низким качеством противопожарных мероприятий, отмечается далее в сообщении.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области остается сложной, отмечает Федеральное агентство лесного хозяйства. По его данным, в Якутии проводится тушение 17 лесных пожаров на площади 1,5 тысячи га, в Красноярском крае - 78 пожаров на площади 30,7 тысячи га, в Иркутской области - 65 пожаров на площади 91,5 тысячи га. Режим ЧС введен в на всей территории Якутии, Красноярского края, Иркутской области и в одном муниципальном районе республики Бурятия.

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