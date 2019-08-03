 В Сибири и на Дальнем Востоке задымлены 177 населенных пунктов | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Сибири и на Дальнем Востоке задымлены 177 населенных пунктов

Ситуация с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области остается сложной. В первое полугодие 2019 года ущерб от таких пожаров в РФ составил 2,4 млрд рублей.

Задымление из-за лесных пожаров в Чите, август 2019 года

Задымление из-за лесных пожаров в Чите, август 2019 года

В Сибири и на Дальнем Востоке в 177 населенных пунктах наблюдается задымление из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу, 3 августа. По данным ведомства, задымлены территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Иркутской области. За прошедшие сутки тушением пожаров занимались 12 воздушных судов МЧС, которые осуществили более 128 сливов, сбросив 993 тонн воды. Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе производится круглосуточный мониторинг на 103 постах наблюдения.

Контекст

Президент Путин может позволить себе ничего не говорить о пожарах в Сибири. Учитывая особенности политической системы в России, с него некому спросить за молчание, считает Константин Эггерт. (31.07.2019)

Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения. (26.07.2019)

Между тем Счетная палата РФ на своей странице в Facebook сообщила, что за первые шесть месяцев 2019 года, когда в стране было зафиксировано 7,6 тысячи лесных пожаров, ущерб от них составил 2,4 млрд рублей. "Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери", - предупреждает ведомство.

Причины проблемы лесных пожаров

По результатам последних проверок, проблема связана с нехваткой финансирования, отсутствием необходимой техники, неукомплектованностью подразделений наземной и авиационной охраны и низким качеством противопожарных мероприятий, отмечается далее в сообщении.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области остается сложной, отмечает Федеральное агентство лесного хозяйства. По его данным, в Якутии проводится тушение 17 лесных пожаров на площади 1,5 тысячи га, в Красноярском крае - 78 пожаров на площади 30,7 тысячи га, в Иркутской области - 65 пожаров на площади 91,5 тысячи га. Режим ЧС введен в на всей территории Якутии, Красноярского края, Иркутской области и в одном муниципальном районе республики Бурятия.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Сгоревший лес под Красноярском

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Леса горят. Конца пожарам пока не видно

    Пожарами на востоке России охвачено более трех миллионов гектаров леса. Власти в России после периода нерешительности стали активно тушить возгорания. Но природа пока не спешит на помощь: метеорологи говорят, что дождей ждать не приходится, погода для тушения остается не самой благоприятной.

  • Фото пожаров в Якутии со спутника

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Якутия в огне

    1 августа Роскосмос предоставил вид на пожары со спутника Земли. На фотографии из космоса виден пожар в Якутии, там от возгораний пострадало свыше 1 миллиона гектаров леса. 2 августа власти республики попросили направить им дополнительную технику для борьбы с пожарами. В тушении участвуют 800 человек.

  • Вид из космоса на пожары в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Вид из космоса на пожары в Сибири

    На этой фотографии с климатических спутников NASA - вид из космоса на бушующие в Сибири и на Дальнем Востоке лесные пожары. Дым от пожаров в Сибири при определенной силе и направлении ветра вполне может достичь даже российской столицы.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Это не утренняя дымка: это вредный смог

    Особенность пожаров лета 2019 года: дым и сажа от возгораний уходят не в арктические регионы, а распространяются ветром по регионам, где живут люди. В зоне задымления оказались более 800 населенных пунктов. На фото: смог над Кемерово.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Больше 300 пожаров, охвативших четыре региона

    На этой неделе по подсчетам "Авиалесоохраны", бушевали больше 300 лесных пожаров, которые охватили четыре региона РФ. В Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии сохраняется режим чрезвычайной ситуации. К тушениям пожаров привлечены силы российской армии.

  • Сгоревший лес в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Лето началось как обычно. Но июль был аномально жарким

    Пожары летом - естественное явление для лесов. На фото - последствия июньского пожара в Рязанской области. Однако, по данным Всемирной метеорологической организации в Женеве, июль выдался аномально жарким в зоне таежных лесов - как в РФ, так и в Северной Америке: температуры выше среднего на 10 градусов. Вместе с резким ветром это привело к росту пожаров.

  • Вид сверху на лесные пожары в РФ

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Greenpeace: в России национальная катастрофа

    Экологи из международной организации Greenpeace 1 августа передали в администрацию президента РФ собранные ими свыше 250 тысяч подписей с требованием принять срочные меры по тушению пожаров. Экологи называют ситуацию национальной трагедией и призывают пересмотреть действующие правила, а именно пересмотреть так называемые "зоны контроля", в которых власти не обязаны тушить пожары.

  • Вид сверху на лесные пожары
    Еще по теме

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Причина ЧП - изменение климата

    Изменение климата стало бросаться в глаза, признал 2 августа глава Росгидромета Максим Яковенко. "В последние 6-7 лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5-3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий", - сказал Яковенко. В интервью DW известный немецкий ученый Йоханн Георг Гольдаммер заявил, что человечество вступает в новую эпоху - эпоху огня.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 26:30

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"

Контекст

Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

Катастрофа национального масштаба: в Сибири горят миллионы гектаров леса, и пожары продолжаются. Фотографии и виды из космоса на пострадавшие регионы - в галерее DW. (02.08.2019)  

Ссылки в интернете

МЧС России сообщает о наращивании группировки для тушения пожаров в Сибири

Федеральное агентство лесного хозяйства РФ - о ситуации с лесными пожарами 3 августа

Страница Счетной палаты РФ в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"  

Когда зеваки мешают спасателям  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Реклама

Самые читаемые

Москва готовится к новой акции протеста  

Rammstein: какого скандала ждать в Петербурге?  

В России горит лес: пожары лета 2019 года (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно