В Сербии ЦИК зафиксировал победу правящей партии

Центизбирком Сербии опубликовал в воскресенье, 5 июля, окончательные итоги прошедших еще 21 июня парламентских выборов. Победила на них правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) с результатом 60,65 процента, что несколько меньше, чем ожидалось, согласно предварительным итогам. СПП возглавляет президент страны Александар Вучич.

Кроме партии Вучича лишь две партии преодолели недавно сниженный до 3 процентов проходной барьер: коалиция Сербской партии социалистов, которая набрала 10,38 процента, и партия бывшего спортсмена Александара Шапича "Победа для Сербии", за которую проголосовали 3,83 процента избирателей.

Тем не менее, согласно закону о нацменьшинствах, в парламент войдут 9 представителей венгерской партии, 4 представителя македонцев, 3 албанца и 3 босняка, а также 4 представителя малых народностей страны.

Эти выборы должны были пройти еще 26 апреля, однако были перенесены из-за ныне отмененного режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Агентство dpa отмечает, что Вучичу удалось повысить свою популярность решительными мерами в борьбе с коронавирусом. В то же время несколько оппозиционных партий бойкотировали выборы, обвиняя Вучича в подавлении оппозиции и свободы прессы.

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