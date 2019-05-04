 В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2019

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Европа

В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента

На пост главы государства претендуют Стево Пендаровский и Гордана Силяновска-Давкова. В первом туре выборов президента Северной Македонии ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов.

Гордана Силяновска-Давкова и Стево Пендаровский

Гордана Силяновска-Давкова и Стево Пендаровский

В Республике Северная Македония в воскресенье, 5 мая, проходит второй тур выборов президента. На должность главы государства претендуют кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии Стево Пендаровский и Гордана Силяновска-Давкова, которую поддерживает правоконсервативная оппозиция. Избирательные участки открыты для голосования до 19 часов по центральноевропейскому времени (20.00 мск). Правом голоса обладают 1,8 миллиона человек.

В ходе первого тура выборов, который прошел 21 апреля, ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Явка составила 41 процент избирателей. При этом для признания выборов состоявшимися необходима явка в 40 процентов.

Президента республики избирают в ходе всеобщего прямого голосования сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков.

Контекст

Парламент Греции одобрил переименование Македонии в Республику Северная Македония. В Афинах и Скопье надеются, что это компромиссное решение поставит точку в споре, длившемся 27 лет. (26.01.2019)

Если греческий парламент провалит соглашение о переименовании Республики Македония, не исключено, что обе страны охватят политические беспорядки, предупреждает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (18.01.2019)

Конфликт между Афинами и Скопье

Бывшая югославская республика - Македония - в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Но Греция блокировала ее вступление в альянс и Евросоюз. Из-за наличия в составе Греции области Македония Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседним государством Скопье может предъявить претензии на часть греческой территории.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. В январе соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента в Скопье. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.

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    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


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