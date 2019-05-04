В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента

В Республике Северная Македония в воскресенье, 5 мая, проходит второй тур выборов президента. На должность главы государства претендуют кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии Стево Пендаровский и Гордана Силяновска-Давкова, которую поддерживает правоконсервативная оппозиция. Избирательные участки открыты для голосования до 19 часов по центральноевропейскому времени (20.00 мск). Правом голоса обладают 1,8 миллиона человек.
В ходе первого тура выборов, который прошел 21 апреля, ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Явка составила 41 процент избирателей. При этом для признания выборов состоявшимися необходима явка в 40 процентов.
Президента республики избирают в ходе всеобщего прямого голосования сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков.
Конфликт между Афинами и Скопье
Бывшая югославская республика - Македония - в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Но Греция блокировала ее вступление в альянс и Евросоюз. Из-за наличия в составе Греции области Македония Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседним государством Скопье может предъявить претензии на часть греческой территории.
В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. В январе соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента в Скопье. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.
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Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер