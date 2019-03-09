 В Северной Корее выбирают новый парламент | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Северной Корее выбирают новый парламент

От каждого округа баллотируется только один кандидат, утвержденный правящей партией. Наблюдатели рассматривают эти выборы как формальность и попытку сплотить народ КНДР на фоне международных санкций.

Выборы в Пхеньяне

Выборы в Пхеньяне

Граждане Северной Кореи в воскресенье, 10 марта, выбирают депутатов парламента - Верховного народного собрания. Это вторые подобные выборы со времени прихода к власти в КНДР Ким Чен Ына более семи лет тому назад. По сообщению государственных СМИ, уже к полудню в голосовании приняли участие 57 процентов зарегистрированных избирателей. "Все избиратели в едином порыве участвуют в выборах на благо социалистического государства", - говорится в сообщениях.

Контекст

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй. (28.02.2019)

Хотя Пхеньян находится в политической изоляции, в сфере науки дела обстоят далеко не столь мрачно. Западные ученые пытаются сотрудничать с коллегами из КНДР, несмотря на все преграды. (07.03.2019)

Выборы в Верховное народное собрание являются формальностью, отмечает агентство  dpa. От каждого избирательного округа обычно баллотируется лишь один кандидат, утвержденный правящей в стране Трудовой партией Кореи. 687 депутатов прежнего созыва были избраны пять лет тому назад. Результаты голосования были объявлены двумя днями позже.

По мнению наблюдателей, нынешние выборы призваны укрепить сплоченность северокорейского народа на фоне международных санкций.

Формально Верховное народное собрание является высшим органом государственной власти в КНДР. Однако депутаты собираются на заседания лишь два или три раза в год главным образом для того, чтобы ратифицировать решения, уже принятые руководством страны.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Военный парад в КНДР по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, апрель 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ракеты и бомбы Северной Кореи

    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

  • Ким Ир Сен подписывает договор о перемирии после Корейской войны, июль 1953 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

  • Ким Чен Ир инспектирует части Корейской народной армии

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний

    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

  • Ким Чен Ын наблюдает за ракетным запуском, июль 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

  • Южнокорейское телевидение демонстрирует расстояние от КНДР до Гуама

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 26:00

Сенатор Джим Риш о злости и Трампе, угрозе КНДР и позиции США по Венесуэле: Conflict Zone на русском

Контекст

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенатор Джим Риш о злости и Трампе, угрозе КНДР и позиции США по Венесуэле: Conflict Zone на русском  

Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3  

Как на Западе отреагировали на встречу лидеров США и КНДР  

Также по теме

Welthungerhilfe Nordkorea

В КНДР продовольственная норма снижена до 300 граммов в день 09.03.2019

Северная Корея страдает от последствий рекордного неурожая. В результате суточный продуктовый паек в стране сокращен с 576 до 300 граммов на человека.

Niederlande Zoll beschlagnahmt 90.000 Flaschen Wodka für Nordkorea

Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок русской водки "для Ким Чен Ына" 27.02.2019

Российская водка была спрятана в контейнере на китайском судне и конфискована в связи с санкциями ООН. Пока не решено, уничтожат ее или продадут.

Karikatur von Sergey Elkin über Kim und Trump – Gipfel ohne Ergebnis

Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе 28.02.2019

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

Реклама

Самые читаемые

В Черкассах и Киеве произошли столкновения полиции и националистов  

Российские тролли меняют стратегию по вмешательству в выборы в США  

Полиция провела обыск в офисе "Открытой России" в Санкт-Петербурге  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно