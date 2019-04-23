 В Северной Ирландии задержаны подозреваемые в убийстве журналистки | Новости из Германии о Европе | DW | 11.02.2020

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Европа

В Северной Ирландии задержаны подозреваемые в убийстве журналистки

По делу об убийстве журналистки Лайры Макки, совершенном во время апрельских беспорядков в Лондондерри, задержаны четыре человека.

Журналистка Лайра Макки

Лайра Макки

Полиция в Белфасте задержала четырех человек в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Задержание произведено во вторник, 11 февраля, в рамках расследования дела об убийстве журналистки Лайры Макки, совершенном во время беспорядков в североирландском Лондондерри в апреле 2019 года.

Убийство журналистки во время беспорядков

29-летняя Макки была застрелена вечером 18 апреля, предположительно ирландскими националистами. Накануне пасхальных выходных ирландские активисты проводили в районе Крегган акцию в память о восстании против британцев в Дублине в 1916 году. Акция протеста переросла в беспорядки, ряд участников забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов.

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Спустя несколько дней ответственность за убийство взяла на себя организация "Новая Ирландская республиканская армия" ("Новая ИРА"). "Во время нападения на врага Лайра Макки была трагически убита в то время, когда она стояла рядом с вражескими силами", - указала она в заявлении, принеся "полные и искренние" извинения партнеру, семье и друзьям журналистки. В свою очередь полиция заявила, что рассматривает убийство журналистки как террористический акт.

Беспорядки в Ольстере происходили на фоне затянувшихся переговоров о выходе Великобритании из ЕС. В связи с предстоявшим "Брекзитом" усилилась напряженность между националистами-католиками, стремящимися воссоединиться с Ирландией, и протестантами-юнионистами, желающими оставаться в составе Великобритании.

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    Автор: Андрей Гурков


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