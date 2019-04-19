 В Северной Ирландии в результате беспорядков убита журналистка | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2019

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Европа

В Северной Ирландии в результате беспорядков убита журналистка

Полиция рассматривает случившееся как акт терроризма. Беспорядки вспыхнули накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году.

Беспорядки в Лондондерри

Беспорядки в Лондондерри

В Северной Ирландии в результате крупных беспорядков в городе Лондондерри вечером в четверг, 18 апреля, застрелена 29-летняя женщина, предположительно журналистка. По словам целого ряда репортеров, жертвой насилия стала Лайра Макки, которая много писала о конфликте в Ольстере и его последствиях. Полиция сообщила, что рассматривает случившееся как террористический акт.

Контекст

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Беспорядки произошли в районе Крегган накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году. По сообщению полиции, участники беспорядков забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На кадрах с места событий видны горящие автомобили, полицейские  бронетранспортеры и хорошо вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

Угроза новой волны насилия

В Креггане активны военизированные группировки. С начала года в Лондондерри уже неоднократно взрывались бомбы, однако до сих обходилось без жертв.

На фоне переговоров о "Брекзите" усиливаются опасения по поводу того, что введение пограничного контроля между британской Северной Ирландией и Ирландией, которая остается членом Евросоюза, раскрутит новую спираль насилия в Ольстере, где не спадает напряженность между националистами-католиками, стремящимися воссоединиться с Ирландией, и протестантами-юнионистами, желающими оставаться в составе Великобритании.

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  • итоги референдума по возрастным группам

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 02:58

Brexit: Покинет ли Северная Ирландия Великобританию?

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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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