В связи с нарушениями приостановлено строительство завода на Байкале

Строительство завода по розливу воды на озере Байкал приостановлено до устранения нарушений. "Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры", - сообщила в пятницу, 15 марта, пресс-служба правительства Иркутской области.

Согласно этим данным, в ходе проверки на территории строящегося завода обнаружены следы нефтепродуктов и отходы производства. Кроме того, инвестору проекта ООО "АкваСиб" не предоставлялось разрешения на проведение земляных работ для строительства траншей под водоводы. "Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы", - указывается далее в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры уточнила, что приостановлено действие разрешения на строительство завода, а также положительного заключения государственной экологической экспертизы и приказа об ее утверждении. При этом утверждении не было учтено распространение на территории завода растений, занесенных в Красную книгу Иркутской области, и обитание в период миграции перелетных птиц, в том числе включенных в различные Красные книги.

Вода из Байкала для экспорта в Китай

Строительство завода по розливу воды Байкала началось в январе 2019 года в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области. Первую очередь производства предполагалось запустить до конца года, а на полную мощность завод должен начать работать до 2021 года. Основным собственником инвестора "Аквасиб" выступает фирма, зарегистрированная в Китае. Предполагается, что 80% продукции будет экспортироваться в КНР, Южную Корею и Монголию, остальные 20% предназначены для российского рынка.

После массовых протестов местных жителей премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить, соответствует ли проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал экологическим нормам. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал строящийся завод бесперспективным. По его мнению, нарушения, обнаруженные в ходе экологической экспертизы, "почти непреодолимы". Строительство ведется в месте, "которое является достаточно экологически защищенным со всех сторон", отметил глава региона в ходе пресс-конференции.

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