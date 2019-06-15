 В Саудовской Аравии обвинили Иран в нападении на танкеры | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.06.2019

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Мир

В Саудовской Аравии обвинили Иран в нападении на танкеры

Саудовский кронпринц заявил, что его страна готова защитить свой народ от угроз. Кронпринц Сальман также возложил ответственность на Иран за атаки на танкеры.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (фото из архива)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (фото из архива)

Саудовская Аравия также возложила ответственность на Иран за нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Иран, вопреки попытке посредничества со стороны премьер-министра Японии Синдзо Абэ, напал на танкеры, заявил в воскресенье, 16 июня,в интервью национальному изданию Aschark al-Ausat. По этому вопросу, считает кронпринц, международное сообщество должно занять "решительную позицию". Хотя Саудовская Аравия не хочет войны в своем регионе, королевство "без колебаний защитит от угроз свой народ, свой суверенитет и свои интересы".

Контекст

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

США обвиняют Иран в атаках на танкеры в Ормузском проливе. Насколько обоснованны обвинения США? Могут ли за этим стоять другие силы? Комментарий Райнера Золлиха. (14.06.2019)

Ранее США и Великобритания уже обвинили Иран в нападениях, которые произошли в минувший четверг. В результате атак был нанесен ущерб двум нефтяным танкерам из Норвегии и Японии. В Тегеране отвергают обвинения. Представители ООН предостерегли от эскалации напряженности в регионе Персидского залива после недавнего обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерной программой Ирана.

Ранее, в середине мая, у побережья ОАЭ были совершены нападения еще на четыре танкера, принадлежащие разным странам. По данным министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, двум саудовским танкерам был нанесен значительный ущерб, однако это не привело к жертвам или разливу нефти.

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    Автор: Наталья Позднякова


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