 В Санкт-Петербурге проходит акция в поддержку сестер Хачатурян | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2019

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Россия

В Санкт-Петербурге проходит акция в поддержку сестер Хачатурян

Сотни петербуржцев пришли выступить против домашнего насилия и выразить солидарность с его жертвами - сестрами Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца.

Участница акции в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге 4 августа 2019 года

Участница акции в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге 4 августа 2019 года

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 4 августа, проходит согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. На площади Ленина к заявленному началу акции, 14.00 по местному времени, собрались около 1500 человек, сообщает корреспондент DW. Вокруг площади стянуты силы полиции. Правоохранители досматривают всех пришедших на митинг, в частности, просят показать принесенные плакаты. Чтобы люди быстрее проходили на площадь, были открыты дополнительные рамки.

Организатором митинга "За справедливость для женщин, вынужденных обороняться, и за закон о домашнем насилии" выступила "Восьмая инициативная группа", позиционирующая себя как объединение "активисток, которые уже несколько лет проводят в Санкт-Петербурге митинги и акции в поддержку прав женщин". Изначально акция была согласована на 27 июля, но за день до начала организаторам позвонили из правительства и попросили перенести событие на 4 августа, чтобы не мешать празднованию дня ВМФ.

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Дело вызвало в России огромный общественный резонанс.

Контекст

Как действовать, если вы или ваши близкие столкнулись с насилием в семье? Берлинская правозащитная организация дает несколько советов, применимых и в России. (04.08.2019)

Анонимные чаты и горячая линия, кризисные центры и специальные общежития, - в Германии есть несколько возможностей получить помощь в случае бытового насилия. (02.07.2019)

В июне 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям насилие. Сестры отрицают свою вину в рамках данной квалификации и утверждают, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, который причинял им моральные и физические страдания на протяжении длительного времени.

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    Автор: Никита Баталов


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