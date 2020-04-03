В Санкт-Петербурге вспоминают жертв теракта трехлетней давности

В третью годовщину теракта в петербургском метро на платформе станции Технологический институт в пятницу, 3 апреля, была установлена мемориальная доска с фамилиями пятнадцати погибших в результате взрыва в вагоне поезда.

Мероприятия в память о жертвах этого теракта проходят в Санкт-Петербурге ежегодно. Как правило, отдать дань погибшим приходит довольно много народу, но на сей раз в условиях пандемии коронавируса петербургское метро выглядело пустынным. Рано утром к только что установленной мемориальной доске цветы возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Позже к подножию колонны, на которой была установлена доска, легли десятки букетов, которые приносили горожане.

"Целью нашей жизни является любовь"

В полдень в Измайловском соборе Санкт-Петербурга, который находится вблизи станции метро Технологический институт, был проведен траурный молебен по погибшим. Кроме священнослужителей, в храме присутствовали трое родственников погибших и корреспонденты трех СМИ. Проводивший службу настоятель строящегося храма великомученика Димитрия Солунского. Сергий Кубышкин пояснил корреспонденту DW, что накануне скорбной годовщины священники сами обратились к прихожанам с просьбой соблюдать карантин и воздержаться от посещения молебнов.

По словам священника, в нынешней страшной обстановке совершенная сегодня молитва особенно актуальна. "События последних недель еще раз показывают нам, для чего мы живем. Целью нашей жизни является любовь к богу, к ближнему, забота о наших родных и близких. И именно в такие тяжелые дни лучшие черты наших душ должны проявляться", - сказал отец Сергий.

Обвиняемые в теракте свою вину не признали

Всего в теракте погибли 16 человек, включая того, кто привел в действие взрывное устройство, еще 103 пассажира метро пострадали. Расследование длилось два года. 3 апреля 2019 года Следственный комитет России заявил, что ему удалось выявить и заказчиков, и исполнителей террористического акта в петербургском метро. Всего были арестованы 11 человек, принадлежавших, как утверждало следствие, к радикальному исламистскому сообществу.

10 декабря 2019 года Вторым Западным окружным военным судом был оглашен приговор: обвиняемый в организации и финансировании теракта Аброр Азимов был приговорен к пожизненному тюремному заключению, остальные десять обвиняемых получили от 19 до 28 лет лишения свободы. Ни один из подсудимых своей вины не признал.

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