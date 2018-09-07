В самопровозглашенной "ДНР" назначен новый временный глава

Народный совет самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в пятницу, 7 сентября, назначил ее временным главой Дениса Пушилина, который ранее занимал должность председателя парламента "ДНР". Пушилин будет руководить "ДНР" до назначенных на 11 ноября выборов нового главы и парламента самопровозглашенной республики. Он сменил Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы "ДНР" после смерти Александра Захарченко.

Взрыв в донецком кафе

Александр Захарченко был убит в результате взрыва бомбы в кафе в Донецке 31 августа. В Москве и Донецке заявили, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.

В Киеве, в свою очередь, предположили, что гибель Захарченко стала результатом "внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, связанных, в первую очередь, с перераспределением бизнеса". В Службе безопасности Украины также не исключили попыток "российских спецслужб устранить одиозную фигуру".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство Захарченко провокацией, нацеленной на срыв минских договоренностей. По словам Лаврова, после убийства лидера самопровозглашенной "ДНР" невозможно говорить о проведении в ближайшее время встреч в "нормандском формате".

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