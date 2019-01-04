 В РФ ответили на новость о блокировке США поставок Sukhoi Superjet Ирану | Новости из Германии о России | DW | 06.01.2019

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Россия

В РФ ответили на новость о блокировке США поставок Sukhoi Superjet Ирану

Минфин США пока не ответил на заявку об экспорте SSJ 100 в Иран, заявляют в компании "Гражданские самолеты Сухого". Ранее стало известно, что поставки откладываются.

Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая производит пассажирские Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) пока не получила от министерства финансов США ответ о поставках лайнеров в Иран. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщил РБК представитель ГСС.

"С иранской стороны есть заинтересованность в покупке самолетов SSJ. ГСС в прошлом году подала заявку в Минфин США, чтобы получить разрешение на экспорт этих самолетов в Иран, но пока не получила ответа - ни положительного, ни отрицательного", - заявили в компании. Там же пояснили, что разрешение США необходимо, так как доля американских комплектующих в самолете - более 20 процентов. 

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Поставки SSJ 100 перенесены на неопределенный срок

Ранее представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани рассказал агентству ILNA, что поставки российских SSJ 100 в Иран откладываются на неопределенный срок, так как Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат.

ГСС пытается снизить долю американских комплектующих, но это займет много времени, указывает Самани. Он оценил их в 10 процентов от всех частей SSJ 100.

Контракты на поставку 40 самолетов SSJ 100

ГСС заключила контракт на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 с двумя иранскими компаниями - Iran Air Tours и Aseman Airlines в апреле 2018 года. Согласно договоренностям, российский авиапроизводитель должен будет поставить по 20 самолетов каждой из них, РБК оценивает общую сумму сделки по двум контрактам более чем в 2 млрд долларов.

Sukhoi Superjet 100 - первый пассажирский самолет, созданный в России после распада СССР. В его конструкции используются технологии и системные разработки компаний из США, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Крупнейшим держателем парка самолетов SSJ 100 является "Аэрофлот", который эксплуатирует 30 лайнеров.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Сайт ILNA

Сайт РБК

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