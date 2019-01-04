В РФ ответили на новость о блокировке США поставок Sukhoi Superjet Ирану

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая производит пассажирские Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) пока не получила от министерства финансов США ответ о поставках лайнеров в Иран. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщил РБК представитель ГСС.

"С иранской стороны есть заинтересованность в покупке самолетов SSJ. ГСС в прошлом году подала заявку в Минфин США, чтобы получить разрешение на экспорт этих самолетов в Иран, но пока не получила ответа - ни положительного, ни отрицательного", - заявили в компании. Там же пояснили, что разрешение США необходимо, так как доля американских комплектующих в самолете - более 20 процентов.

Поставки SSJ 100 перенесены на неопределенный срок

Ранее представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани рассказал агентству ILNA, что поставки российских SSJ 100 в Иран откладываются на неопределенный срок, так как Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат.

ГСС пытается снизить долю американских комплектующих, но это займет много времени, указывает Самани. Он оценил их в 10 процентов от всех частей SSJ 100.

Контракты на поставку 40 самолетов SSJ 100

ГСС заключила контракт на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 с двумя иранскими компаниями - Iran Air Tours и Aseman Airlines в апреле 2018 года. Согласно договоренностям, российский авиапроизводитель должен будет поставить по 20 самолетов каждой из них, РБК оценивает общую сумму сделки по двум контрактам более чем в 2 млрд долларов.

Sukhoi Superjet 100 - первый пассажирский самолет, созданный в России после распада СССР. В его конструкции используются технологии и системные разработки компаний из США, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Крупнейшим держателем парка самолетов SSJ 100 является "Аэрофлот", который эксплуатирует 30 лайнеров.

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