В российских магазинах упаковки продуктов становятся все меньше

С 2012 по 2018 годы производители товаров широкого употребления в России в среднем уменьшили размер упаковок на 7-20 процентов. Таков вывод исследования института маркетинговых исследований GfK, опубликованный в понедельник, 22 июля, на сайте организации.

Эксперты объясняют уменьшение упаковок "скрытым" даунсайзингом, при котором размер упаковки меняется, но цена на товар остается прежней или уменьшается незначительно. Этот прием широко распространен в молочной промышленности - вместо литровых пакетов потребители получают пакеты емкостью в 920-960 мл.

Реагируя на даунсайзинг, потребители покупают более осознанно, говорится в исследовании. В частности, увеличилось число тех, кто обращает внимание на стоимость за 1 кг/л продукта: если в 2012 году таких покупателей, по данным GfK Rus, было 29 процентов, то в 2018-м - уже 47 процентов.

"При сокращении размера упаковки следует принимать во внимание, что наши глаза намного лучше замечают уменьшение размера, чем его увеличение. Если увеличить размер упаковки на 20 процентов, то очень сложно заставить потребителей платить больше, ведь некоторые покупатели даже не замечают таких перемен", - говорится в исследовании. В то же время уменьшение размера фасовки всего лишь на несколько процентов внимательные покупатели замечают довольно быстро.

Почти половине российских семей хватает денег лишь на покупку продуктов питания и одежды. Такие данные приведены в ежеквартальном исследовании Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств". Жители России тратят на продукты питания, в среднем, около 40 процентов своих доходов. Доля продуктов питания в расходах в последние годы увеличивается.

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