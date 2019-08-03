В России тушат 136 лесных пожаров площадью 43 тысячи гектаров

На территории РФ ведутся работы по тушению 136 лесных пожаров общей площадью 43 169 гектаров, большинство из них - в Красноярском крае, Иркутской и Амурской областях, а также в Ханты-Мансийском АО. При этом за минувшие сутки ликвидированы 83 лесных пожара на площади 6267 гектаров, сообщило в субботу, 11 июля, федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) "Авиалесоохрана".

Пожары ликвидированы в Архангельской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Амурской, Магаданской областях, Забайкальском, Краснодарском, Пермском, Алтайском, Красноярском, Камчатском краях, Республиках Коми, Дагестан, Башкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия), Бурятия, Ханты-Мансийском АО, Удмуртской Республике, указывается в заявлении. В тушении пожаров задействованы более 4 тысяч человек, 503 единицы техники и 39 воздушных судов. Еще 68 воздушных судов участвуют в мониторинге пожаров.

159 лесных пожаров решено не тушить

Еще 159 лесных пожаров общей площадью 333 475 гектаров действуют в труднодоступных и удаленных районах. Работы по их тушению прекращены, они "находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом", указала "Авиалесоохрана". Большинство из этих возгораний находятся в Якутии, Краснодарском крае и Иркутской области. "По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", - отмечается далее.

Одновременно в организации указали, что в 6 регионах РФ в связи с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации - на всей территории Якутии и Красноярского края, в Калачевском районе Волгоградской области, в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Катангском районах Иркутской области, в Баргузинском районе Бурятии, в Селемджинском, Тындинском, Зейском районах Амурской области. В 54 регионах России введен особый противопожарный режим.

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