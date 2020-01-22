 В России распространено обращение за честные выборы в 2021 году | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2020

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Россия

В России распространено обращение за честные выборы в 2021 году

Авторы полагают, что проведение парламентских выборов 2021 года по старым лекалам с большой вероятностью приведет к настоящим массовым беспорядкам, а не тем, которые якобы проходили в Москве в 2019 году.

Участница протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (Фото из архива)

Участница протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (Фото из архива)

Тридцать пять известных правозащитников, ученых и деятелей культуры опубликовали открытое письмо с призывом внести изменения в российское избирательное законодательство и, в частности, в раздел о допуске кандидатов к участию в выборах. Обращение, адресованное всем "небезразличным к судьбе страны"гражданам России, появилось в среду, 22 января в блоге Льва Пономарева на сайте медиакомпании "Эхо Москвы".

Авторы обращения призвали провести честные выборы в Госдуму в 2021 году. "Не может быть никакого оправдания прямым фальсификациям в ходе голосования и подсчета голосов. Хотя факты таких фальсификаций редко удается доказать в суде, имеется достаточно много доказательств, убедительных для общества", - отмечается в документе.

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В обращении указывается, что часть норм предвыборного законодательства следовало бы отменить или радикально пересмотреть. В частности, речь идет о так называемом муниципальном фильтре, отсекающем от губернаторских выборов неугодных кандидатов, о требовании сбора подписей избирателей на уровне 3 процентов, о допустимой доле брака в подписных листах и т.д.

Власти нужны честные выборы

Авторы также считают, что  "любые манипуляции на выборах (недопуск популярных кандидатов, прямые фальсификации и т.п.), направленные на обеспечение несменяемости власти, затрагивают интересы всех граждан, в том числе поддерживающих власть". Но и самой власти, отмечается в обращении, "тоже нужны честные выборы - если она руководствуется стратегическими, а не тактическими соображениями". 

При этом, полагают авторы обращения, если "парламентские выборы 2021 будут происходить по старым лекалам", можно будет с большой вероятностью "ожидать настоящих массовых беспорядков, а не тех, которые якобы проходили в Москве в 2019 г. Они не нужны ни гражданскому обществу, ни власти".

Среди подписавших письмо - актриса Лия Ахеджакова, художник-мультипликатор Гарри Бардин, писатель Дмитрий Быков, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, журналист Николай Сванидзе, политик Владимир Рыжков, режиссер Александр Сокуров.

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