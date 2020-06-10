В России произошел сброс отходов возле фабрики "Норникеля"

В российском Норильске произошла новая экологическая авария: при незаконной перекачке жидкости в тундровую зону из хвостохранилища в районе "Талнахской обогатительной фабрики" (предприятие "Норникеля") произошла утечка, существует угроза попадания вредных веществ в реку Хараелах, сообщили российские СМИ со ссылкой на краевой главк МЧС в воскресенье, 28 июня.

"Новая газета", ссылаясь на представителя Росприроднадзора, активистов экологической организации "Гринпис" и собственного корреспондента, сообщает, что в тундру из хвостохранилища выкачивается насосами вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. "Здесь она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино", - пишет издание. В материале отмечается, что очевидцы вызвали на место происшествия полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

Угроза загрязнения водоемов под Норильском

Об утечке отработанных шламов в районе фабрики "Норникеля" сообщил и источник "Интерфакса". "Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы", - заявил собеседник агентства. В компании "Норникель" также сообщили, что утечка уже остановлена, в настоящее время оценивается ущерб окружающей среде. Агентство ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС сообщило, что перекачка жидкости прекращена.

Это уже не первая за последнее время серьезная авария на предприятиях Норильска, угрожающая экологии региона. 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Вторая по масштабам авария в России

16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, в настоящее время продолжаются работы по очистке малых водоемов.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй по масштабам в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году. Тогда на ликвидацию последствий катастрофы потребовалось шесть лет.

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