 В России появится сотовая сеть для силовиков и чиновников | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2018

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Россия

В России появится сотовая сеть для силовиков и чиновников

Соответствующий план прописан в паспорте программы "Цифровая экономика", сообщают "Ведомости". Абонентские устройства смогут работать в режиме рации и передавать видеозаписи.

Мобильный телефон

В России к 2024 году будет создана беспроводная сеть связи для спецпотребителей - силовиков и чиновников. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на паспорт уже одобренной правительством РФ национальной программы "Цифровая экономика" и источник в департаменте информационных технологий Москвы.

Как сообщает издание, новая сеть будет работать по технологии LTE-450, позволяющей "управлять приоритетами для различных групп пользователей". Эта технология обеспечивает высокую скорость и малую задержку передачи данных. Устройства в данном диапазоне смогут работать в режиме рации, а также передавать видеозаписи.

Контекст

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Агентство национальной безопасности США способно проникать в операционные системы и считывать данные со смартфонов любого вида - от iPhone до Android и Blackberry, утверждает журнал Spiegel. (07.09.2013)

Новая сотовая сеть будет работать на частоте 450 мегагерц, которая принадлежит компании "Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2). В настоящее время эта компания обсуждает с властями условия участия в проекте.

В паспорте "Цифровой экономики" не уточняется, сколько денег потребуется для создания новой сети сотовой связи для чиновников. Правительство предварительно оценивает общие затраты в 73,4 миллиарда рублей. Компания Tele2 использовала сеть LTE-450 для обеспечения экстренных служб связью во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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