В России потушены все лесные пожары, сообщило федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" в понедельник, 30 сентября. В сообщении отмечается, что только за прошедшие сутки в РФ было ликвидировано семь очагов возгорания на площади 94 га, и по данным на 00:00 мск 30 сентября на территории России действующих лесных пожаров больше нет.

По заявлению врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаила Клинова, экономический ущерб от лесных пожаров с начала текущего года составил около 7 млрд рублей. Между тем экологи предупредили, что если власти не увеличат финансирование охраны леса с 7 до 30 млрд рублей, то пожарная катастрофа повторится уже в предстоящем году.

Михаил Клинов сообщил, что общая площадь лесных пожаров в Сибири составляла в последнее время 1,121 млн га, из них более 1 млн га - в труднодоступных районах.

В то же время экологическая организация Greenpeace, ссылаясь на спутниковые данные ИСДМ-Рослесхоза, сообщала, что, по данным на 5 августа, площадь лесных пожаров в Сибири достигала 4,3 млн га, при этом за весь год от огня пострадало 13,4 млн га леса.

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