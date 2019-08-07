 В России потушены все лесные пожары | Новости из Германии о России | DW | 30.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России потушены все лесные пожары

По данным Рослесхоза, площадь лесных пожаров в Сибири превышала 1 млн га. Экологи предупредили, что пожарная катастрофа повторится, если финансирование охраны леса не возрастет.

Лесные пожары в Сибири

В России потушены все лесные пожары, сообщило федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) "Центральная база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" в понедельник, 30 сентября. В сообщении отмечается, что только за прошедшие сутки в РФ было ликвидировано семь очагов возгорания на площади 94 га, и по данным на 00:00 мск 30 сентября на территории России действующих лесных пожаров больше нет. 

Контекст

Число пожаров в российских лесах только растет. Но общественного внимания к проблеме поубавилось. О том, почему в "Гринпис" все же с некоторым оптимизмом смотрят в будущее, - в интервью DW. (09.08.2019)

Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России. (12.08.2019)

По заявлению врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаила Клинова, экономический ущерб от лесных пожаров с начала текущего года составил около 7 млрд рублей. Между тем экологи предупредили, что если власти не увеличат финансирование охраны леса с 7 до 30 млрд рублей, то пожарная катастрофа повторится уже в предстоящем году.

Михаил Клинов сообщил, что общая площадь лесных пожаров в Сибири составляла в последнее время 1,121 млн га, из них более 1 млн га - в труднодоступных районах.

В то же время экологическая организация Greenpeace, ссылаясь на спутниковые данные ИСДМ-Рослесхоза, сообщала, что, по данным на 5 августа, площадь лесных пожаров в Сибири достигала 4,3 млн га, при этом за весь год от огня пострадало 13,4 млн га леса.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Сгоревший лес под Красноярском

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Леса горят. Конца пожарам пока не видно

    Пожарами на востоке России охвачено более трех миллионов гектаров леса. Власти в России после периода нерешительности стали активно тушить возгорания. Но природа пока не спешит на помощь: метеорологи говорят, что дождей ждать не приходится, погода для тушения остается не самой благоприятной.

  • Фото пожаров в Якутии со спутника

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Якутия в огне

    1 августа Роскосмос предоставил вид на пожары со спутника Земли. На фотографии из космоса виден пожар в Якутии, там от возгораний пострадало свыше 1 миллиона гектаров леса. 2 августа власти республики попросили направить им дополнительную технику для борьбы с пожарами. В тушении участвуют 800 человек.

  • Вид из космоса на пожары в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Вид из космоса на пожары в Сибири

    На этой фотографии с климатических спутников NASA - вид из космоса на бушующие в Сибири и на Дальнем Востоке лесные пожары. Дым от пожаров в Сибири при определенной силе и направлении ветра вполне может достичь даже российской столицы.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Это не утренняя дымка: это вредный смог

    Особенность пожаров лета 2019 года: дым и сажа от возгораний уходят не в арктические регионы, а распространяются ветром по регионам, где живут люди. В зоне задымления оказались более 800 населенных пунктов. На фото: смог над Кемерово.

  • Смог над Кемерово

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Больше 300 пожаров, охвативших четыре региона

    На этой неделе по подсчетам "Авиалесоохраны", бушевали больше 300 лесных пожаров, которые охватили четыре региона РФ. В Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии сохраняется режим чрезвычайной ситуации. К тушениям пожаров привлечены силы российской армии.

  • Сгоревший лес в Сибири

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Лето началось как обычно. Но июль был аномально жарким

    Пожары летом - естественное явление для лесов. На фото - последствия июньского пожара в Рязанской области. Однако, по данным Всемирной метеорологической организации в Женеве, июль выдался аномально жарким в зоне таежных лесов - как в РФ, так и в Северной Америке: температуры выше среднего на 10 градусов. Вместе с резким ветром это привело к росту пожаров.

  • Вид сверху на лесные пожары в РФ

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Greenpeace: в России национальная катастрофа

    Экологи из международной организации Greenpeace 1 августа передали в администрацию президента РФ собранные ими свыше 250 тысяч подписей с требованием принять срочные меры по тушению пожаров. Экологи называют ситуацию национальной трагедией и призывают пересмотреть действующие правила, а именно пересмотреть так называемые "зоны контроля", в которых власти не обязаны тушить пожары.

  • Вертолет тушит пожар, сбрасывая воду

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Армия помогает тушить пожары

    В начале августа к тушению пожаров власти привлекли силы министерства обороны РФ. На задания вылетают армейские вертолеты. В Иркутской области (на фото) пять МИ-8 успели сбросить за сутки, 6 августа, 160 тонн воды на лесные пожары. Всего Минобороны РФ отрапортовало, что с начала операции военная авиация сумела потушить пожары на территории в миллион гектаров.

  • Вертолеты МИ-8 российской армии

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Пожары тушат. Но это не очень эффективно

    После подключения сил армии к тушению пожаров стали поступать новости о том, что общая их площадь стала сокращаться. Однако вскоре она снова начала расти: за 7 августа - на 180 тысяч гектаров. Прогнозы погоды в ближайшие дни, до 9 августа, не сулят улучшения ситуации: по-прежнему достаточно жарко, 25-30 градусов, и только редкие осадки.

  • Горящий лес

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Леса спасут только дожди, говорят в "Гринпис"

    Лесные пожары на востоке России прекратятся только тогда, когда в регионе изменится погода, и вместе с циклонами придут дожди, уверены в "Гринпис". "Ситуация продолжает ухудшаться, но это было понятно, поскольку тушат пожары примерно на 5 процентах площадей, которые горят", - заявил 6 августа "Интерфаксу" руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис" Григорий Куксин.

  • Горящий лес

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Пожар считается потушенным, даже если лес продолжает гореть

    Очевидцы утверждают, что леса, в которых пожар считается потушенным, нередко продолжают гореть, просто менее интенсивно. Чаще всего это тлеют торфяники - это менее заметно, но наносит больший вред человеку и атмосфере.

  • Вид сверху на лесные пожары
    Еще по теме

    Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

    Причина ЧП - изменение климата

    Изменение климата стало бросаться в глаза, признал 2 августа глава Росгидромета Максим Яковенко. "В последние 6-7 лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5-3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий", - сказал Яковенко. В интервью DW известный немецкий ученый Йоханн Георг Гольдаммер заявил, что человечество вступает в новую эпоху - эпоху огня.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:09

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...

Контекст

Сибирь горит: снимки из космоса и с места трагедии

Катастрофа национального масштаба: в Сибири горят миллионы гектаров леса, и пожары продолжаются. Фотографии и виды из космоса на пострадавшие регионы - в галерее DW. (02.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"  

Сильные пожары в Израиле  

Также по теме

Russland Waldbrände in der Region Krasnojarsk

Greenpeace зафиксировала рост лесных пожаров в Сибири 07.08.2019

По разным оценкам, горят от 2,5 до 4,5 млн га леса. Экологи отмечают, что пожары тушат лишь на 140 тыс. га, что составляет не более 6% территорий, охваченных огнем.

Russland Krasnojarsk Waldbrände in Ostrussland

"Гринпис" о пожарах в России: тушить, нельзя экономить! 09.08.2019

Число пожаров в российских лесах только растет. Но общественного внимания к проблеме поубавилось. О том, почему в "Гринпис" все же с некоторым оптимизмом смотрят в будущее, - в интервью DW.

Реклама

Самые читаемые

Переход на электромобили приведет к потере более 100 тысяч рабочих мест в ФРГ  

Бабий Яр: конвейер смерти на окраине Киева  

"В Москве пропадает страх": как прошел митинг оппозиции на Сахарова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно