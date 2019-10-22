В России зафиксировано рекордное падение спроса на бензин

Спрос на бензин в России с января по сентябрь 2019 года упал на 1 процент. Это рекордное значение за последние 4 года, сообщают эксперты исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков" во вторник, 22 октября. Причиной существенного снижения может быть сокращение потребительской активности и переоборудование автомобилей под использование газа, отмечают эксперты.

В 2015 году спрос на бензин падал на 1,9 процента, годом позднее этот показатель снизился на 0,4 процента, а в 2017 году на 0,3 процента. При этом в 2018 году спрос на бензин вырос на 0,4 процента, подчеркнули аналитики.

В сентябре Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса об использовании автомобиля. В частности, каждый пятый (22 процента) респондент из числа водителей готов реже садиться за руль.

Почти в половине случаев (47 процентов) опрошенные назвали высокую стоимость бензина вероятной причиной отказа от частого использования автомобиля. К иным причинам участники опроса отнесли дорогое обслуживание автомобиля (16 процентов), финансовые трудности (15 процентов), возможную загруженность дорог (14 процентов), заботу об окружающей среде (8 процентов), а также плохое состояние дорожной сети (7 процентов).

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Велосипед вместо машины Гронинген В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

Велосипед вместо машины Утрехт По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. В Утрехте, четвертом по величине городе страны, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары. А у вокзала построена подземная велосипедная парковка: 3-этажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

Велосипед вместо машины Лиллестрём Стильной и практичной парковкой для двухколесных может похвастаться Лиллестрём - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает около 400 штук. Впрочем, называют здесь эту парковку не "гараж", а "отель для велосипедов". Отобранное у города пространство "отель" компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

Велосипед вместо машины Копенгаген Столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы. Решающую роль сыграло подключение общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах - бесплатный. Теперь каждый третий в Копенгагене передвигается на велосипеде, каждый пятый - пешком или на общественном транспорте.

Велосипед вместо машины Карлсруэ Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. Так, в Карлсруэ, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

Велосипед вместо машины Барселона Велосипед стал своего рода сейсмографом урбанизма! Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

Велосипед вместо машины Окленд В одном из крупнейших городов Новой Зеландии перепрофилировали под велосипедную трассу часть скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

Велосипед вместо машины Портленд Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Но ситуация меняется. Американцы тоже оценили достоинства "безмоторной машины" и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

Велосипед вместо машины Хьюстон Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

Велосипед вместо машины Москва Москве до звания "велосипедной столицы мира" еще очень и очень далеко. Зато велофестиваль в этом году пройдет аж три раза: 19 мая - весенний, 13 июля - ночной, 15 сентября - осенний. Автор: Элла Володина

