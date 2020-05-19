В России завели уголовное дело о невыплате медикам коронавирусных надбавок

В России завели первое дело по невыплатам врачам положенных надбавок за работу с больными COVID-19. Как сообщил во вторник, 19 мая, Следственный комитет России (СК), против руководства Городской больницы города Армавира местным отделом СК было возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности.

Расследование было начато после того, как 16 мая в интернете появилось видеообращение врачей армавирской больницы, в котором те жаловались на отсутствие выплат.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что положенные выплаты за работу с коронавирусными пациентами получило меньше половины медиков. Тогда Следственный комитет, по словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, начал проверки в регионах.

Рекордная смертность российских врачей

Между тем, если верить официальной российской статистике, то в России каждый 15-й умерший от COVID-19 является медиком. Это следует из подсчетов журналистов "Медиазоны", которые взяли за основу "Список памяти" - созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. По состоянию на 19 мая в нем содержится 241 имя.

Руководствуясь списком, журналисты искали подтверждения смертей от последствий заражения коронавирусом в других источниках и смогли подтвердить гибель 186 врачей. Это составляет 7 процентов от 2722 человек, умерших в России от COVID-19, согласно официальным данным. В других странах число погибших медиков не достигает и 1 процента от всех жертв пандемии.

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