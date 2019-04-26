В России завели дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

В России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщил журналистам советник президента компании "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин.

По словам Демина, в Самаре в офисах ряда частных организаций проводятся следственные действия. "Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - сказал он.

Демин также сообщил, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России 26 апреля провели в Минске встречу, в ходе которой был определен план действий по возобновлению транспортировки нефти в Беларусь и страны Европы. Вопрос о компенсациях в связи с поставками некачественной нефти из России на встрече не поднимался.

Массовая приостановка транзита нефти

Страны Европы в массовом порядке приостановили транзит по нефтепроводу "Дружба", по которому российское сырье поступает на Запад. Первой поставки прекратила базирующаяся в Беларуси компания "Гомельтранснефть Дружба". 25 апреля аналогичное решение принял оператор системы магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснефть".

Прокачку прекратили также Польша и Германия, через территорию которых идет северный отрезок нефтепровода, и Словакия, контролирующая южный отрезок.

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