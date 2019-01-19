 В России впервые возбуждено дело о нежелательной организации | Новости из Германии о России | DW | 21.01.2019

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Россия

В России впервые возбуждено дело о нежелательной организации

Активиста "Открытой России" обвиняют в членстве в нежелательной организации, в Казани и Ростове-на-Дону были проведены обыски. Это первый случай применения статьи в России, говорят правозащитники.

Сотрудники российской полиции

В России впервые начато расследование по делу о нежелательной организации. "Впервые возбуждено уголовное дело по новой статье 284.1 УК РФ - осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной. Дело возбуждено в отношении активистов "Открытой России", сегодня проходят обыски в Ростове и Казани", - написал в понедельник, 21 января, в своем канале Telegram глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Контекст

Роскомнадзор заблокировал сайты "Открытой России" Михаила Ходорковского. О причинах усилившегося давления - в интервью DW с замглавы движения "Открытая Россия" Владимиром Кара-Мурзой. (13.12.2017)

В эксклюзивном интервью русской редакции DW Михаил Ходорковский поделился своим видением ситуации в России до и после выборов президента, которые пройдут 18 марта. (14.03.2018)

В Казани и Ростове-на-Дону в понедельник прошли обыски у активистов оппозиционной организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, Эльзы Нисанбековой, Антона Приходько и еще трех активистов. По данным пресс-службы "Открытой России", основанием для обысков стало уголовное дело о работе нежелательной организации, возбужденное в отношении члена федерального совета ОР Анастасии Шевченко.

В последнее время участились случаи давления на "Открытую Россию". 17 января координатора "Открытой России" в Пскове Лию Милушкину и ее мужа, активиста местного штаба политика Алексея Навального Артема Милушкина задержали по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК). По данным новостного портала "Псковская губерния", активистов обвиняют в сбыте амфетамина. Позднее Лия Милушкина была отправлена под домашний арест, а ее супруг остался в СИЗО.

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    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

  • Гражданское общество в Европе

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    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

Организация "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt") обнародовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах. Где оно открытое, а где находится под давлением - в инфографике DW. (31.01.2018)  

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Судьба Twitter и YouTube в РФ, и причем тут "Открытая Россия"  

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