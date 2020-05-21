В России возобновлена подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия России разморозила уже выделенные средства на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию, которые были заблокированы из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба Центризбиркома, отметив, что решение о разморозке было принято во время закрытого для прессы рабочего совещания с регионами.

На тот факт, что Центризбирком принял это решение на закрытом совещании и позже задним числом вписал в повестку, обратило внимание движение "Голос". По мнению активистов, подготовка к голосованию была возобновлена "в режиме спецоперации".

Разморозка средств означает, что избирательные комиссии могут возобновить финансирование поставок товаров, выполнения работ и услуг. МИД и Минобороны могут приступить к формированию участковых избирательных комиссий за рубежом.

В среду агентство РБК, ссылаясь на источники в Кремле, сообщило, что администрация президента РФ рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. Источники предполагают, что голосование и парад станут "формой воодушевления людей, которая будет не лишней после долгого периода карантинных мер".

Обнуление с помощью поправок

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с инициативой обнуления президентских сроков для Владимира Путина, российский парламент ее поддержал. "Возможность, которая предоставлена президенту Российской Федерации после 2024 года - по окончании срока полномочий, - избираться, однозначно принесет больше стабильности", - цитирует пресс-служба Госдумы заявление ее председателя Вячеслава Володина.

После этого, 11 марта, пакет поправок в основной закон, инициированный Путиным, был одобрен Госдумой, а затем и Советом Федерации. Путин подписал соответствующий закон 14 марта. Общероссийское голосование по поправкам было изначально запланировано на 22 апреля, но было перенесено из-за пандемии.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:32 Поделиться Активисты обвинили Центризбирком в агитации Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bGoV Активисты обвинили Центризбирком РФ в агитации