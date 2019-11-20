В рейтинге гражданств Россия заняла 62-е место

Российский паспорт в опубликованном в среду, 20 ноября, рейтинге гражданств стран мира Kälin and Kochenov's Quality of Nationality Index (QNI) занял 62-е место и получив при расчетах 42 процента. В сравнении с прошлым годом показатели России выросли на 0,1 процентного пункта, однако этого хватило для улучшения позиции в рейтинге - в 2018 году паспорт РФ находился на 64-м месте.

В 2014 году Россия занимала в этом рейтинге 53-е место, но тогда качество гражданства РФ оценивалось в 38,2 процента. Качество гражданства РФ составители рейтинга QNI по-прежнему оценивают как "среднее".

Среди стран бывшего СССР лидируют Эстония (19-е место в рейтинге), Латвия и Литва (вместе с Польшей делят 20-е). Качество гражданства этих стран оценивается в 77,1% и по 77% соответственно. Украина занимает 75-е место (38,2%), Грузия - 77-е (37,5%), Казахстан - 84-е (35,7%) Беларусь - 86-е (34,8), Армения - 98-е (31,7процента).

В лидерах - Франция, Германия и Нидерланды

Лидером рейтинга является Франция (качество гражданства - 83,5 процента). Германия и Нидерланды делят 2-3 места (82,8 процента). Далее в рейтинге до 24-й позиции располагаются исключительно европейские страны. На 25-м месте находится гражданство США. Рейтинг замыкают Южный Судан (15,9%, 157-е место), Афганистан (15,4%, 158-е место) и Сомали (13,8%, 159-е место). Последнюю позицию с нулевым рейтингом занимают Нормандские острова.

При расчете качества гражданства составители рейтинга принимают во внимание масштаб экономики страны, общественный порядок в стране, число стран, в которые гражданин каждой конкретной страны может въехать без визы или получить визу непосредственно при въезде, число стран, в которых гражданин имеет право свободно жить и работать, и ряд других факторов.

Оценка российского гражданства в вопросе передвижения по миру высока (61,9%), а по числу стран, где россияне могут свободно жить и работать, составители QNI дали России лишь 12,2%, указывает РБК.

Составители индекса - эксперт по гражданству и миграционному праву Гронингенского университета Димитрий Коченов и глава одной из консалтинговых фирм Кристиан Калин.

Смотрите также:

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без виз в Евросоюз с 11 июня 22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины С биометрическим паспортом в 30 стран С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Три месяца в ЕС Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без визы, но с документами Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины К родственникам или на конференцию? В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Сколько денег нужно иметь при себе? Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Экономия времени и денег Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления. Автор: Илья Коваль

