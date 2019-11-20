 В рейтинге гражданств Россия заняла 62-е место | Новости из Германии о России | DW | 20.11.2019

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Россия

В рейтинге гражданств Россия заняла 62-е место

В индексе гражданств QNI качество российского паспорта оценили как "среднее". Лидирует в рейтинге Франция, замыкает список Сомали.

Паспорт гражданина России

Паспорт гражданина России

Российский паспорт в опубликованном в среду, 20 ноября, рейтинге гражданств стран мира Kälin and Kochenov's Quality of Nationality Index (QNI) занял 62-е место и получив при расчетах 42 процента. В сравнении с прошлым годом показатели России выросли на 0,1 процентного пункта, однако этого хватило для улучшения позиции в рейтинге - в 2018 году паспорт РФ находился на 64-м месте.

В 2014 году Россия занимала в этом рейтинге 53-е место, но тогда качество гражданства РФ оценивалось в 38,2 процента. Качество гражданства РФ составители рейтинга QNI по-прежнему оценивают как "среднее".

Среди стран бывшего СССР лидируют Эстония (19-е место в рейтинге), Латвия и Литва (вместе с Польшей делят 20-е). Качество гражданства этих стран оценивается в 77,1% и по 77% соответственно. Украина занимает 75-е место (38,2%), Грузия - 77-е (37,5%), Казахстан - 84-е (35,7%) Беларусь - 86-е (34,8), Армения - 98-е (31,7процента).

В лидерах - Франция, Германия и Нидерланды

Лидером рейтинга является Франция (качество гражданства - 83,5 процента). Германия и Нидерланды делят 2-3 места (82,8 процента). Далее в рейтинге до 24-й позиции располагаются исключительно европейские страны. На 25-м месте находится гражданство США. Рейтинг замыкают Южный Судан (15,9%, 157-е место), Афганистан (15,4%, 158-е место) и Сомали (13,8%, 159-е место). Последнюю позицию с нулевым рейтингом занимают Нормандские острова.

Контекст

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При расчете качества гражданства составители рейтинга принимают во внимание масштаб экономики страны, общественный порядок в стране, число стран, в которые гражданин каждой конкретной страны может въехать без визы или получить визу непосредственно при въезде, число стран, в которых гражданин имеет право свободно жить и работать, и ряд других факторов.

Оценка российского гражданства в вопросе передвижения по миру высока (61,9%), а по числу стран, где россияне могут свободно жить и работать, составители QNI дали России лишь 12,2%, указывает РБК.

Составители индекса - эксперт по гражданству и миграционному праву Гронингенского университета Димитрий Коченов и глава одной из консалтинговых фирм Кристиан Калин.

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