 В результате взрыва в центре Парижа есть раненые | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2019

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Европа

В результате взрыва в центре Парижа есть раненые

В булочной, расположенной в центре Парижа, прозвучал взрыв, несколько человек получили ранения. Полиция полагает, что причиной взрыва была утечка газа.

Полиция на месте взрыва

В булочной, расположенной в многоэтажном доме в центре Парижа, в субботу, 12 января, прозвучал мощный взрыв, несколько человек получили ранения. По данным местной полиции, происшествие произошло на улице Тревиз в 9-м округе французской столицы. Правоохранительные органы пока исходят из того, что его причиной была утечка газа.

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Сразу после взрыва в здании вспыхнул огонь. К месту происшествия прибыли пожарные и полицейские. В доме и близлежащих зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла.

Несколькими часами ранее городские силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности в связи с очередной демонстрацией движения "Желтые жилеты", запланированной на 12 января По информации агентства dpa, безопасность во время этой акции будут обеспечивать 5000 служащих полиции.

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