 В результате взрыва в жилом доме в Страсбурге погиб один человек | Новости из Германии о Европе | DW | 07.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В результате взрыва в жилом доме в Страсбурге погиб один человек

При взрыве жилого дома в Страсбурге один человек погиб и четверо легко ранены. Власти полагают, что произошел взрыв бытового газа. Около 100 жильцов дома эвакуированы на территорию спорцентра.

Французские полицейские

Во французском Страсбурге в результате взрыва в жилом доме утром в субботу, 7 марта, один человек погиб и еще четверо получили легкие ранения. Причины инцидента устанавливаются, однако приоритетной версией является взрыв бытового газа.

Власти эвакуировали около 100 жильцов дома на территорию спортивного центра.

Только около недели назад в результате пожара в одном из жилых домой Страсбурга неподалеку от железнодорожного вокзала погибли пять человек, еще семь получили травмы.

Смотрите также:

  • Подростки зажигают свечи (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2001 год: Взрыв у входа в дискотеку "Дольфи"

    5 июня 2001 года смертник подорвал себя в толпе подростков у входа в дискотеку "Дольфи" на набережной Тель-Авива. Охранник не пустил террориста внутрь, но и не стал его обыскивать. Клуб посещали в основном русскоязычные подростки, самой младшей из жертв было всего 14 лет. Погиб 21 человек.

  • Полицейский на фоне разрушенного ночного клуба

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2002 года: Взрывы возле ночных клубов на Бали

    Большинство жертв - иностранные туристы, в основном австралийцы. Погибло и шесть немцев. Всего жертвами нападений стали 202 человека. На какое-то время туризм на Бали пришел в упадок - число приезжающих уменьшилось на 80 процентов. Затем началось медленное восстановление отрасли.

  • Перед зданием зала мюзикла Норд-ост

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2002 год: Захват Театрального центра на Дубровке

    Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и три дня удерживала зрителей, пришедших посмотреть мюзикл "Норд-Ост".. Во время штурма силовики использовали газ, приведший к многочисленным жертвам среди заложников. Так или иначе, террористы не смогли использовать взрывные устройства. Погибло более 130 человек из числа заложников.

  • Посетители фестиваля рок-музыки (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2003 год: Взрыв на рок-фестивале "Крылья"

    Чеченская смертница подорвала себя во время выступления группы "Король и Шут". В общей сложности от взрыва на Тушинском аэродроме погибло 15 человек. Фестиваль закрылся в 2007 году, а в 2013 году была предпринята неудачная попытка ребрендинга.

  • На концерте группы Eagles of Death Metal (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2015 год: Нападение на концертный зал "Батаклан" в Париже

    Исламисты проникли в здание и начали расстреливать зрителей на выступлении рок-группы Eagles of Death Metal. Сначала они 10 минут расстреливали толпу из автоматов Калашникова и бросали гранаты, затем забаррикадировались с заложниками. Погибло 90 человек.

  • После нападения на гей-клуб в Орландо, на месте трагедии

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2016 год: Массовое убийство в Орландо

    Сотрудник частной охраны Омар Мартин расстрелял из винтовки и пистолета посетителей гей-клуба Pulse. Позвонив во время атаки в 911, он поклялся в верности террористической группировки "Исламское государство". Оружие он купил официально. Погибло 50 человек.

  • Ансбах после взрыва

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2016 год: Взрыв в немецком Ансбахе

    27-летний сирийский беженец, проживший в Германии всего два года, подорвал себя среди гостей музыкального фестиваля Ansbach Open. Не исключено, что бомба взорвалась раньше, чем он планировал. Погиб только он один, ранено 15 человек.

  • Ночной клуб в Стамбуле на берегу Босфора (фото из архива)

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2017 год: Нападение на ночной клуб в Стамбуле

    Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов убил охранника у входа в стамбульский клуб "Reina" и проник внутрь, где начал расстреливать гостей из автомата. Спасаясь, тем пришлось прыгать в воды Босфора. Погибло 37 человек.

  • Посетители концерта в Манчестере после взрыва

    Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

    2017 год: Теракт на концерте в Манчестере

    Смертник подорвал себя на концерте американской певицы Арианы Гранде. В зале находилось очень много детей и подростков. После взрыва началась паника, поиски пропавших детей продолжались всю ночь. Погибло 22 человека.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 03:01

Память о страшном взрыве Pershing в Германии и страх перед новой гонкой вооружений (25.02.2019)

Контекст

Что известно о взрывах в Дортмунде

Вечером во вторник, 11 апреля, рядом с автобусом, перевозившим футболистов "Боруссии", прогремели три взрыва. Матч дортмундцев с "Монако" перенесен на среду. DW - с подробностями. (12.04.2017)  

Почему в Украине взрываются артиллерийские склады

Расследования взрывов на складах с боеприпасами в Украине начинаются с громких заявлений о диверсиях. Но со временем они свидетельствуют о банальной халатности, а то и о злоупотреблениях военных. (09.10.2018)  

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках

Места отдыха и веселья часто становятся целью террористов. Последний случай - концерт Арианы Гранде в британском Манчестере. Фотогалерея DW вспоминает трагедии прошлых лет. (24.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Брюсселе полиция застрелила мужчину с поясом смертника  

Взрыв в Манчестере: теракты стали частью повседневности?  

Также по теме

Gasexplosion in Shakhty, Russland

В Шахтах при взрыве в жилом доме погиб один человек 14.01.2019

В результате взрыва в 9-этажном доме в Ростовской области частично разрушены верхние этажи здания. Один человек погиб, семь пострадавших извлечены из-под завалов. В МЧС говорят о взрыве газа.

Russland Explosion Wohnhaus Gasexplosion

В Шахтах найдено тело последней жертвы взрыва в жилом доме 16.01.2019

Под завалами 9-этажного дома в Шахтах спасатели обнаружили тело девушки. На этом поисковые работы завершены. 16 января в городе объявлен траур, на месте трагедии пройдет панихида.

Niederlande Dreistöckiges Haus in Den Haag eingestürzt

В результате взрыва в Гааге обрушилась часть жилого дома 27.01.2019

Полиция предполагает взрыв газа. Под обломками трехэтажного здания могут находиться люди, их число неизвестно.

Реклама

Самые читаемые

В Швеции задержаны двое граждан РФ в связи с нападением на чеченского блогера  

Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще?  

Комментарий: Россия накануне эпидемии - виноватые назначены заранее  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно