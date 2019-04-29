 В Раду внесли закон о конфискации имущества за получение паспорта РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 04.06.2019

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Украина

В Раду внесли закон о конфискации имущества за получение паспорта РФ

Проект закона о конфискации имущества у жителей Донецкой и Луганской областей, добровольно получивших российское гражданство, был зарегистрирован на сайте Рады 4 июня.

Выдача паспорта гражданина РФ

Выдача паспорта гражданина РФ

В Верховную раду Украины был внесен законопроект о "гражданской конфискации имущества у лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Данный документ, автором которого является бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий, был внесен во вторник, 4 июня. Однако его полный текст пока недоступен для прочтения.

Реакция "ДНР" на законопроект о конфискации имущества

Контекст

Почему Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", опасен ли этот шаг для Украины и какой должна быть реакция Киева - в материале DW. (25.04.2019)

Кремль не стал отменять из-за победы Зеленского ожидаемую раздачу российских паспортов в Донбассе. О последствиях указа Путина об упрощенном получении гражданства РФ - Иван Преображенский. (25.04.2019)

Комментируя информацию о регистрации в украинском парламенте данного законопроекта, уполномоченная по правам человека в так называемой "Донецкой народной республике" Дарья Морозова отметила, что Конституция Украины гарантирует право каждого владеть, использовать и распоряжаться своей собственностью и что никто не может быть противоправно лишен права собственности.

"Главный Закон Украины определяет, что субъектом права частной собственности может быть каждый, что означает каждый человек, физическое лицо, к которому относятся граждане Украины, граждане иностранного государства, лица без гражданства", - цитирует омбудсмена "Интерфакс".

Указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей президент России Владимир Путин подписал в конце апреля 2019 года.

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