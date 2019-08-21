 В Раде сообщили о начале обмена пленными с Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 30.08.2019

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Украина

В Раде сообщили о начале обмена пленными с Россией

Задержанные у Керченского пролива моряки, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб возвращаются домой, сообщил в Facebook новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Плакат и футболка с призывами освободить Олега Сенцова

Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев. "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой в соцсети Facebook, которое новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.

Контекст

Украинский режиссер Олег Сенцов, пять лет находящий в заключении в РФ, и в колонии пытается работать над новыми фильмами. Но ему запрещено смотреть работы коллег, сообщила его адвокат DW. (10.05.2019)

Как задержание российского танкера в Одесской области может повлиять на процесс освобождения арестованных в РФ украинских моряков, рассказал в интервью DW их адвокат Николай Полозов. (25.07.2019)



Между тем, как передает украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на сотрудников киевского аэропорта Жуляны, в пассажирском терминале в ближайшие часы не ожидают рейсов из России. Тем не менее журналисты собираются в зале прилетов в Жулянах. ожидая вероятного прибытия спецборта.

Под арестом в РФ находились 24 украинских моряков. Кроме того, по данным Исламовой, в Украину возвращаются  политзаключенные -украинский режиссер Олег Сенцов, студент Павел Гриб, активист Владимир Балух и общественный деятель Николай Карпюк. Таким образом общий список может составить 28 человек. 

Противоречивые сведения

Между тем о ситуации с обменом поступают противоречивые сведения. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская призвала журналистов не предвосхищать события. "Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - написала Гитлянская в соцсети Facebook, попросив "не распространять непроверенную информацию". 

В свою очередь в СБУ корреспонденту DW сообщили, что до конца недели "ничего не будет". 

Об обмене пленными сообщили накануне

Утром 29 августа российские издания сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько часов ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что в московском следственном изоляторе "Лефортово" содержатся более 30 граждан Украины, включая членов экипажей украинских судов, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.  В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Ссылки в интернете

Сообщение на странице Руслана Рябошапки в Facebook

Сообщение Telegram-канала Baza

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Почему фильм "Заложники Путина" показали в Европарламенте  

Олег Сенцов - лауреат премии Сахарова  

Зоя Светова в "Немцова.Интервью": Путин и силы зла не вечны  

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