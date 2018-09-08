В Пхеньяне прошел военный парад по случаю юбилея КНДР

В Пхеньяне в воскресенье, 9 сентября, прошел военный парад по случаю 70-летней годовщины основания КНДР. В праздничной колонне было представлено меньше ракет, чем на предыдущих подобных мероприятиях, а также отсутствовали последние модели межконтинентальных баллистических ракет, отмечают западные агентства. Вместе с тем почти половина участников парада были представителями таких гражданских профессий, как медики и инженеры.

В начале парада председатель парламента (Президиума Верховного народного собрания) КНДР Ким Гён Нам выступил с относительно нейтральной речью, в которой подчеркнул экономические цели Северной Кореи, а не ее ядерный потенциал, передает агентство AP.

Среди гостей парада - Валентина Матвиенко

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на параде, но не обратился к его участникам и гостям с речью. За шествием также наблюдали представители ряда других стран, в том числе председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель парламента Китая (Постоянного комитета Всекитайского собрания) Ли Чжаньшу.

По мнению наблюдателей, отсутствие акцента на ядерной мощи на параде в Пхеньяне связано с улучшением отношений между КНДР и США. В июне состоялась "историческая встреча" Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа, одной из тем которой стало будущее северокорейской ядерной программы. Впоследствии Пхеньян выразил готовность к денуклеаризации Корейского полуострова.

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