 В Пхеньяне открылся третий межкорейский саммит | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2018

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Мир

В Пхеньяне открылся третий межкорейский саммит

Впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР. На повестке дня трехдневных переговоров - ядерная программа КНДР и урегулирование корейского конфликта.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в эфире южнокорейского телевидения

В Пхеньяне открылся третий саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Во вторник, 18 сентября, Ким Чен Ын и его жена встретили президентскую чету из Сеула в аэропорту. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет.

Контекст

На повестке дня межкорейского саммита, который будет проходить в течение трех дней, находится прекращение ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен содействовать продолжению переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.

Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, предстоящие переговоры лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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Историческая встреча лидеров двух Корей

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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