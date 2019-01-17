 В Пскове активисты оппозиции Милушкины отправлены под арест | Новости из Германии о России | DW | 18.01.2019

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Россия

В Пскове активисты оппозиции Милушкины отправлены под арест

Сотрудник "Открытой России" Лия Милушкина отправлена под домашний арест до марта, ее муж, активист штаба Навального Артем оставлен в СИЗО. Пару подозревают в сбыте амфетамина.

Псковские активисты Милушкины

Псковские активисты Милушкины

Координатор общественной организации "Открытая Россия" Лия Милушкина, подозреваемая в сбыте наркотиков в крупном размере, отправлена под домашний арест. Такое решение принял суд в Пскове на заседании в пятницу, 18 января, сообщает портал "МБХ Медиа" - проект редакции сайта "Открытой России", заблокированного по требованию Генпрокуратуры в конце 2017 года. 

На протяжении двух месяцев Милушкиной запрещено покидать жилье без письменного разрешения, менять место жительства, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, пишет "МБХ Медиа". По версии следствия, активистка 16 января приобрела у неустановленных лиц 4,69 грамма амфетамина, который хранила в бане и затем продала за 2000 рублей.

Контекст

В интервью DW Леонид Волков подводит итоги 2018 года. Соратник Алексея Навального также объясняет, при каких условиях его движение поддержало бы на выборах коммунистов, ЛДПР и даже Ксению Собчак. (11.01.2019)

Для президента России Владимира Путина 2019 год может стать годом новой конфронтации с НАТО, обвинений в терроризме и новых ошибок, считает журналист Константин Эггерт. (29.12.2018)

Следователь заявил, что амфетамин также обнаружен у мужа Лии - Артема, активиста штаба Алексея Навального. Он якобы купил 2,19 грамма вещества 14 января, хранил его и сбыл за 1000 рублей. Милушкин оставлен в СИЗО также до 15 марта. Милушкины не признают вины и считают дело политическим.

Активистам "угрожали подбросить наркотики"

Милушкины - родители двоих детей и известные в Пскове организаторы и участники протестных акций. Их задержали в ночь на 17 января, полицейские выбили окна и двери, чтобы проникнуть в дом.

Ранее активисты сообщали, что в ходе их задержания перед одной из акций осенью 2018 года, сотрудники полиции "угрожали им подбросить наркотики", сообщает "Открытая Россия". Это оппозиционное движение создал опальный олигарх и общественный деятель Михаил Ходорковский.

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