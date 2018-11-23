В Приморье наложен арест на пойманных дельфинов и китов

В Приморском крае суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток, находящихся в бухте Средней под Находкой. Об этом сообщила в субботу, 24 ноября, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская. По ее словам, арест является обеспечительной мерой, наложенной по ходатайству следователя и предполагающей, в частности, запрет на перевозку и продажу рыб.

В середине ноября региональное отделение СК возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова касаток и белух с детенышами. По версии следствия, с июля по сентябрь 2018 года несколько юрлиц на основании разрешений, полученных для культурно-просветительских целей, выловили 90 белух и 12 косаток. Однако выяснилось, что 11 касаток являются не достигшими половой зрелости детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Кроме того, 90 белух также не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них - в возрасте младше года.

По данным международной зоозащитной организации Whale and Dolphin Conservation (WDC), пойманные в Охотском море белухи и касатки, по всей вероятности, предназначались для продажи в китайские дельфинарии. Вольеры, где до сих пор содержатся рыбы, арендованы четырьмя фирмами, который в период с 2013 по 2016 год уже продали в Китай 15 косаток, отмечает WDC. Как и ряд других зоозащитных организаций, WDC обращает внимание на то, что пойманные белухи и косатки содержатся в тесных вольерах, что представляет грозу их развитию и даже жизни.

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