 В преддверии саммита НАТО Столтенберг усилил давление на Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 08.07.2018

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Германия

В преддверии саммита НАТО Столтенберг усилил давление на Германию

Генсек Североатлантического альянса требует, чтобы Берлин довел размер расходов на оборону до двух процентов ВВП.

Йенс Столтенберг и Ангела Меркель

Йенс Столтенберг и Ангела Меркель (фото из архива, июнь 2018 года)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса 11-12 июля в Брюсселе усилил давление на Германию, требуя, чтобы она довела размер своих расходов на оборону до двух процентов ВВП. Свои рекомендации он озвучил в интервью Bild am Sonntag, которое газета публикует в воскресенье, 8 июля.

"1,5 процента - это не то же самое, что два процента", - заявил он, имея в виду целевой показатель, которого канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала достичь к 2025 году. "Ожидаю, что Германия проделает еще большую работу", - добавил Столтенберг.

Генсек напомнил, что в 2014 году ФРГ, наряду с другими странами - членами альянса взяла на себя обязательства поднять планку до двух процентов от объема ВВП. "Исхожу из того, что она продолжит стремиться" к указанной цели, подчеркнул глава НАТО. В первую очередь, благодаря ее экономическим мощностям Германии отведена "крайне важная роль" в поддержке альянса, резюмировал он.

Между Столтенбергом и Трампом

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В середине июня в ходе встречи со Столтенбергом Меркель пообещала и дальше наращивать военные расходы, однако отметила, что реализовать задачи, поставленные в 2014 году, за десятилетний промежуток не удастся.

Президент США Дональд Трамп активно критиковал Берлин и других европейских членов НАТО в слишком низких расходах на оборонные нужды.

В марте Столтенберг заявил, что в текущем году планки в 2 процента от объема ВВП достигнут уже восемь государств НАТО.  В 2017 году выплаты ФРГ на военные цели составили 1,24 процента ВВП, в будущем году они вырастут до 1,3 процента, а к 2025 году - до 1,5 процента.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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