В Праге установлен памятник военнослужащим РОА

В районе Ржепорые на окраине Праги в четверг, 30 апреля, по решению муниципальных властей установлены памятник и мемориальная доска в честь военнослужащих Русской освободительной армии (РОА), которые в начале мая 1945 года участвовали в боях за освобождение чешской столицы, сообщила газета Seznam zprávy.

На мемориальной доске указано, что в мае 1945-го командование 1-й дивизии РОА во главе с генерал-майором Сергеем Буняченко решило прийти на помощь пражанам, восставшим против немецкой оккупации, и что в боях за освобождение Праги погибли 300 солдат РОА. При этом упомянута неоднозначная оценка исторической роли РОА. В правом нижнем углу доски размещена цитата на русском языке из произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?"

МИД РФ критикует установку памятника РОА

По словам старосты района Ржепорые Павла Новотного, на установление мемориальной доски из городского бюджета было потрачено 153 тысячи крон (в пересчете - 5600 евро). Рядом с доской - памятник солдатам РОА: трехметровый металлический столб, на вершине которого находится маленькая фигурка танка, накрытая немецкой военной каской.

Намерение поставить памятник солдатам и офицерам Русской освободительной армии, зачастую называемым власовцами (по фамилии командующего РОА, генерал-лейтенанта Андрея Власова), Новотны впервые высказал осенью 2019 года. В ответ посольство России в Чехии выразило протест, заявив, что РОА была коллаборационистской армией, созданной руководством "третьего рейха" и что установка памятника нарушит международные обязательства Чехии по Конвенции ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. В ноябре 2019 Новотны направил российскому посольству письмо о том, что не собирается обсуждать с Москвой свои планы по установлению мемориальной плиты.



Памятник власовцам, а не Власову

В интервью русской службе радиостанции Radio Prague International Павел Новотны заявил, что власти Ржепорые никогда не намеревались устанавливать памятник лично генералу Власову. "Мы никому не даем оценок и считаем, что Власов - весьма неоднозначная фигура. Мы изначально стремились установить мемориальную доску исключительно "власовцам" - освободителям Праги. Именно Буняченко находился в Ржепорые и отдал тот знаменитый приказ. Мы его здесь очень уважаем", - пояснил староста района.

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