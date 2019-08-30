В Праге осквернили и накрыли памятник советскому маршалу Коневу

Местные власти одного из пражских районов предлагают перенести памятник маршалу Коневу на территорию посольства РФ. МИД России выразил протест из-за осквернения памятника.
Памятник советскому генералу Ивану Коневу в Праге закрыли брезентом после инцидента с его осквернением. Об этом сообщило агентство dpa в пятницу, 30 августа.
В администрации Праги заявили, что решение было принято, чтобы избежать новых актов вандализма. Около недели назад на основании памятника появилась надпись "Нет кровавому маршалу, мы не забудем".
Власти шестого района Праги предлагают перенести памятник
После этого власти шестого района Праги отказались оплачивать очистку памятника и предложили перенести его на территорию посольства России. Ранее МИД России выразил протест Чехии в связи с осквернением памятника.
Иван Конев - дважды Герой Советского Союза, руководил несколькими фронтами советской армии во время Второй мировой войны, участвовал в освобождении Праги. После войны военачальник руководил подавлением венгерского восстания в 1956 году и командовал Группой советских войск в Германии во время блокады Западного Берлина.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: