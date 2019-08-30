 В Праге осквернили и накрыли памятник советскому маршалу Коневу | Новости из Германии о Европе | DW | 30.08.2019

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Европа

В Праге осквернили и накрыли памятник советскому маршалу Коневу

Местные власти одного из пражских районов предлагают перенести памятник маршалу Коневу на территорию посольства РФ. МИД России выразил протест из-за осквернения памятника.

Надпись на памятнике Ивану Коневу в Праге: Нет кровавому маршалу, мы не забудем.

Надпись на памятнике маршалу Ивану Коневу в Праге

Памятник советскому генералу Ивану Коневу в Праге закрыли брезентом после инцидента с его осквернением. Об этом сообщило агентство dpa в пятницу, 30 августа.

Контекст

В воскресенье, 10 сентября, в Германии отмечается традиционный День открытых памятников. В ФРГ почти полтора миллиона памятников и мемориалов находятся под охраной государства. (10.09.2017)

После 1989 года в стране уже были демонтированы сотни "памятников благодарности" Советскому Cоюзу или Красной армии. Новое правительство намерено ускорить этот процесс. (09.04.2016)

В администрации Праги заявили, что решение было принято, чтобы избежать новых актов вандализма. Около недели назад на основании памятника появилась надпись "Нет кровавому маршалу, мы не забудем".

Власти шестого района Праги предлагают перенести памятник

После этого власти шестого района Праги отказались оплачивать очистку памятника и предложили перенести его на территорию посольства России. Ранее МИД России выразил протест Чехии в связи с осквернением памятника.

Иван Конев - дважды Герой Советского Союза, руководил несколькими фронтами советской армии во время Второй мировой войны, участвовал в освобождении Праги. После войны военачальник руководил подавлением венгерского восстания в 1956 году и командовал Группой советских войск в Германии во время блокады Западного Берлина.

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