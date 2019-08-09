 В правящей коалиции ФРГ наметился раскол по вопросу о выводе контингента США | Новости из Германии о Германии | DW | 10.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В правящей коалиции ФРГ наметился раскол по вопросу о выводе контингента США

Посол США в Германии пригрозил Берлину передислокацией части американских военных в Польшу.

Посол США в Германии Ричард Гренелл

Посол США в Германии Ричард Гренелл

Партнеры по правящей коалиции в ФРГ по-разному отреагировали на предостережение посла США в Германии Ричарда Гренелла о возможном выводе Вашингтоном части своего военного контингента с территории страны.

Дипломат ранее предупредил, что Соединенные Штаты могут решиться на передислокацию части своих военных из Германии в Польшу в связи с нежеланием Берлина нарастить расходы на оборону до 2 процентов ВВП.

"Оскорбительно, что американские налогоплательщики финансируют пребывание свыше 50 тыс. американских (солдат. - Ред.) в Германии, в то время как немцы используют свой торговый профицит для внутренних целей", - заявил руководитель дипмиссии агентству dpa.

"Берлин не допустит шантажа"

Контекст

Вступление Польши в НАТО было обусловлено желанием усилить свою безопасность и защититься от РФ. 20 лет спустя внешнюю политику Варшавы определяют эти же чувства, и она ищет сближения с США. (12.03.2019)

Ядерная война в Европе - в споре между Трампом и Путиным о договоре РСМД речь идет именно об этом. При этом в восточноевропейских странах нет единства, считает Борис Кальноки. (27.10.2018)

На заседании министров обороны НАТО в Брюсселе США предоставили союзникам информацию о нарушении Россией договора о ракетах средней дальности, определяющего безопасность в Европе. (04.10.2018)

В ответ на слова дипломата исполнительный секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) обвинил Гренелла в том, что тот пытается командовать Берлином. "Германия не позволит себя шантажировать", - заявил Шнайдер немецкому еженедельнику Der Spiegel.

В свою очередь заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul) с пониманием отнесся к полиции Вашингтона. "Критика США хорошо известна и оправданна. Германия взяла по отношению к альянсу обязательства существенно увеличить расходы на оборону", - цитирует политика агентство dpa.

"Американцы могут прихватить и ядерное оружие"

Правительство Баварии демонстративно подчеркнуло свой дружественный подход к американскому контингенту.

В то же время депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) приветствовал возможную передислокацию американских сил. "Когда американцы будут выводить солдат, они могут прихватить с собой и свое ядерное оружие. Вернуть его домой, а не перебросить в Польшу, потому что это привело бы к серьезному обострению напряженности в отношениях с Россией, не соответствующему интересам Европы и Германии", - уверен Барч.

На сентябрь 2018 года в Германии находились около 33 тысяч военнослужащих США. Контингент размещен, в частности, в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:31

Как Меркель атаковала Трампа в Гарварде, не называя его по имени

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Меркель атаковала Трампа в Гарварде, не называя его по имени  

70-летие основания НАТО – один за всех и все за одного  

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека Альянса Геттемюллер в Conflict Zone  

Реклама

Самые читаемые

СК РФ предупредил об ответственности за "мирные прогулки" по Москве  

Телеграм-канал выложил данные задержанных на московских акциях протеста  

Как немцы привлекают удачу (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно