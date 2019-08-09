В правящей коалиции ФРГ наметился раскол по вопросу о выводе контингента США

Партнеры по правящей коалиции в ФРГ по-разному отреагировали на предостережение посла США в Германии Ричарда Гренелла о возможном выводе Вашингтоном части своего военного контингента с территории страны.

Дипломат ранее предупредил, что Соединенные Штаты могут решиться на передислокацию части своих военных из Германии в Польшу в связи с нежеланием Берлина нарастить расходы на оборону до 2 процентов ВВП.

"Оскорбительно, что американские налогоплательщики финансируют пребывание свыше 50 тыс. американских (солдат. - Ред.) в Германии, в то время как немцы используют свой торговый профицит для внутренних целей", - заявил руководитель дипмиссии агентству dpa.

"Берлин не допустит шантажа"

В ответ на слова дипломата исполнительный секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) обвинил Гренелла в том, что тот пытается командовать Берлином. "Германия не позволит себя шантажировать", - заявил Шнайдер немецкому еженедельнику Der Spiegel.

В свою очередь заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul) с пониманием отнесся к полиции Вашингтона. "Критика США хорошо известна и оправданна. Германия взяла по отношению к альянсу обязательства существенно увеличить расходы на оборону", - цитирует политика агентство dpa.

"Американцы могут прихватить и ядерное оружие"

Правительство Баварии демонстративно подчеркнуло свой дружественный подход к американскому контингенту.

В то же время депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) приветствовал возможную передислокацию американских сил. "Когда американцы будут выводить солдат, они могут прихватить с собой и свое ядерное оружие. Вернуть его домой, а не перебросить в Польшу, потому что это привело бы к серьезному обострению напряженности в отношениях с Россией, не соответствующему интересам Европы и Германии", - уверен Барч.

На сентябрь 2018 года в Германии находились около 33 тысяч военнослужащих США. Контингент размещен, в частности, в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.

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