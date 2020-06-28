В Польше проходит решающий тур президентских выборов

В Польше в воскресенье, 12 июля, проходит второй, решающий тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Согласно опросам, оба кандидата пользуются примерно равной поддержкой избирателей.

Для правящей консервативной партии "Закон и справедливость" исход нынешних выборов имеет большое значение. Победа Дуды позволила бы ей закрепить ее лидерские позиции как минимум до парламентских выборов, запланированных на 2023 год, тогда как успех Тшасковского станет для нее серьезным ударом.

Позиции претендентов на пост главы государства

Анджей Дуда, занимающий пост президента Польши уже пять лет, позиционирует себя как гарант введенных его правительством социальных благ. 48-летний консерватор выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки. Его недавние гомофобные высказывания вызвали бурю возмущения на Западе. Дуда сказал по поводу гомосексуалов, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов: "Нас пытаются убедить, что это люди. Но это всего лишь идеология".

Главный политический оппонент Дуды Рафал Тшасковский подписал так называемую "Хартию ЛГБТ+" в поддержку сексуальных меньшинств. В ходе предвыборной кампании он, однако, предпочитал не выпячивать эту тему, чтобы не отпугнуть консервативных избирателей. В случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством спорную реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.

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