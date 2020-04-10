В Польше почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском

В Польше траурная официальная церемония по случаю 10 годовщины со дня авиакатастрофы под Смоленском в пятницу, 10 апреля, прошла в узком кругу без речей. Председатель правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский – брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского, премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий и небольшая группа политиков возложили цветы к монументу в Варшаве в память о жертвах трагедии, происшедшей 10 лет тому назад.

Церемония началась в 8.41 – ровно в тот момент, когда произошла авария, и завершилась краткой молитвой. Президент Польши Анджей Дуда возложил цветы к могиле Леха Качиньского и его супруги Марии в Кракове. "Это был момент, когда время остановилось. Мы пережили эту трагедию как сообщество. Сегодня уже при других обстоятельствах нам тоже нужно единство", - написал премьер-министр Моравецкий в своем микроблоге в Twitter, имея в виду борьбу Польши против пандемии коронавируса, от которой умерли уже 175 поляков.

Теория заговора

В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 94 человека, в том числе высокопоставленные польские военные и политики, которые направлялись в Смоленск на церемонию по случаю 70-летния со времени массового убийства нескольких тысяч польских офицеров в Катынском лесу сотрудниками советского НКВД.

Ярослав Качиньский полагает, что самолет с его братом разбился в результате взрыва на борту. Расследование, проведенное по поручению польского правительства, подтвердило эту версию. В то же время первое расследование, проведенное тогдашним либеральным правительством еще в 2010 году, пришло к выводу, что самолет разбился из-за неудачной попытки пилотов совершить посадку в условиях густого тумана.

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