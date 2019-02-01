 В Польше основана новая оппозиционная партия | Новости из Германии о Европе | DW | 03.02.2019

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Европа

В Польше основана новая оппозиционная партия

Партия "Весна" создана бывшим мэром Слупска. Роберт Бедронь представил программу партии и раскритиковал продолжающуюся в стране политическую поляризацию.

Роберт Бедронь на презентации своей книги (фото из архива)

Роберт Бедронь на презентации своей книги (фото из архива)

Бывший мэр польского города Слупска и открытый гомосексуал Роберт Бедронь основал собственную партию. "Весна" намерена участвовать в выборах в Европарламент, которые запланированы на 23-26 мая 2019 года. Об этом 42-летний политик заявил в воскресенье, 3 февраля.

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Выступая перед несколькими тысячами сторонников, Бедронь раскритиковал продолжающуюся в стране политическую поляризацию. "Места для ненависти больше нет, предел достигнут", - подчеркнул он. По его словам, программа новой партии выстроена вокруг человека, общества и государства, которому можно доверять. Бедронь добавил, что намерен бороться за право женщин на аборты, отказ Польши от добычи угля к 2035 году и против вырубки лесов.

В результате парламентских выборов в Польше в 2015 году большинство мест в Сенате и Сейме получила национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS). Критики упрекают ее в поддержке спорных законов, затрагивающих СМИ и систему юстиции.

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    Автор: Элла Володина


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