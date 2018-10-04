В плену радикального ислама: как дочь стала салафиткой

Нет, такого не пожелаешь ни одной матери: у входной двери стоят представители спецслужб, чтобы сообщить, что ее дочь планирует уехать в Сирию, на территории, которые находятся под контролем террористов "Исламского государства". Но именно это и произошло с Моникой Мюллер (имя изменено). Сейчас женщина с ужасом вспоминает день, когда это случилось. В 2014 году в одной из мечетей полицейские получили информацию о том, что дочь Моники собирается уехать в Сирию, но эти слухи не подтвердились. Вслед за шоком для Моники наступило облегчение.

Однако это была не единственная ситуация, которую пришлось пережить Монике Мюллер. Ее дочь стала сторонницей радикального ислама, решила носить никаб - мусульманскую одежду, закрывающую лицо. Затем она начала искать мужа, который разделял бы ее религиозные взгляды, на специальных интернет-сайтах и в конечном итоге планировала уехать в Сирию.

История Софии

Моника Мюллер чуть старше 60 лет. Она врач. Живет в одном из городов земли Северный Рейн-Вестфалия. Женщина участвует в одном из проектов, направленных на предотвращение радикализации подростков.

Моника Мюллер

"Молодые люди должны включить мозг, чтобы никто не смог их уговорить встать на этот опасный путь", - говорит Моника. Она имеет в виду не только фундаментальный ислам, но и идеи правых экстремистов. "Радикализация может привести к полной изоляции и распаду семьи", - говорит Моника.

Ее семье этого удалось избежать. Моника Мюллер постоянно поддерживает контакт со своей дочерью Софией (имя изменено). Они каждый день разговаривают друг с другом по телефону, находятся в постоянном контакте через социальные сети, приезжают друг к другу в гости. Но так было не всегда. Были этапы, когда дочь Моники прекращала с ней контакт. На протяжении месяцев мать ничего не знала о том, что происходит с Софией.

Радикализация - как последствие травмы

Причиной того, что София, которой сейчас 24 года, еще в подростковом возрасте обратилась в ислам, ее мать Моника называет "травматические события в истории семьи". Они очень сильно повлияли на 12-летнюю Софию. С тех пор, по словам матери, красной нитью в жизни Софии проходит желание находиться под защитой, быть в безопасности.

Женщины-мусульманки в традиционной религиозной одежде

Несмотря на психотерапию, которую Моника проходила вместе с дочерью, чтобы избавиться от психологической травмы и ее последствий, София приняла неожиданное решение. "Она вбила себе в голову, что должна принять ислам, потому что эта религия якобы обеспечит ей большую защиту, чем та, в которой она выросла", - жалуется Моника.

София с самого детства посещала католическую церковь. И прошла там обряд крещения. Но в 16 лет она стала ходить в мечеть. Сначала это происходило тайно. "В ее окружении были только девочки из мусульманских семей, имеющие непосредственное отношение к марокканской культуре, придерживающиеся фундаментальных взглядов", - рассказывает Моника Мюллер. Когда в 17 лет София решила носить хиджаб, в семье начались конфликты. "У Софии есть две сестры. У нас были постоянные дискуссии, ссоры. Она обзывала нас "неверными". Всегда носила с собой Коран или книги о том, какой должна быть жена-мусульманка", - рассказывает мать Софии.

Роль женщины в исламе

Вскоре девушка покинула родительский дом и исчезла из поля зрения матери. Она вышла замуж за парня из турецкой семьи. Но этот брак быстро распался, вспоминает Моника Мюллер: "Для мужа она была недостаточно послушной. И она снова вернулась к нам домой. Тогда мы подумали, что наконец все закончилось. Она взялась за ум. Но нет. Это был не тот случай".

Женщина в никабе

София начала искать мужа в интернете. Но такого, который бы разделял ее радикальные религиозные взгляды. Ситуация в семье вновь накалилась. Отец отобрал у Софии смартфон. Она в ответ бросила учебу - за несколько недель до окончания. Затем София во второй раз ушла из дома. "Спустя короткое время мы узнали, что она живет недалеко от Мюнстера (название города изменено) и там вышла замуж за мусульманина. На тот момент она уже носила никаб", - продолжает свой рассказ Моника Мюллер.

Сейчас у Софии двое детей. Она ждет третьего. Мать рассказывает о том, какую жизнь сейчас ведет ее дочь: "Она сидит дома. Заботится о детях и муже, чтобы у него всегда была на столе еда, когда он возвращается домой". Со своим зятем-албанцем Моника старается поддерживать нейтральные отношения. Она описывает его как человека, который придерживается радикальных исламских взглядов. Дважды, по рассказам Моники, он был в Сирии, доставлял грузы организации, которая занимается оказанием медицинской помощи, но признана в Германии экстремистской и салафитской. Со временем зять Моники дистанцировался от этой организации.

Моника знает о том, как в радикальных исламских семьях воспитывают детей. Им запрещают смотреть телевизор, петь и слушать музыку. Но Моника заметила, как на ее дочь повлияла беременность: "Сначала она не хотела, чтобы дети ходили в детский сад. Но со временем поняла, что это важно - дети должны взрослеть в окружении своих сверстников и расширять кругозор".

Посещение детского сада повлияло и на социальные контакты, которых почти не было у Софии. "В Мюнстере у нее никого нет. Она общается только с семьями братьев своего мужа. У них тоже есть дети", - рассказывает Моника.

Как относятся в обществе к женщине в никабе

Моника считает хорошим знаком то, что на некоторых семейных мероприятиях София стала появляться без никаба. Но она неоднократно наблюдала, как относятся к ее дочери на улице, если она выходит в одежде, скрывающей лицо: "В Софию плевали. Ее обзывали. Ей угрожали". Поэтому Моника понимает, когда дочь говорит, что ей плохо живется в Германии. Раньше София даже вела речь о том, чтобы переехать в какую-нибудь арабскую страну, чтобы там изучать Коран. Но из-за детей она отказалась от этой идеи. "Моя дочь поняла, что для нее важно, чтобы дети получили образование здесь, в Германии. И что женщине в арабских странах не так легко, как может показаться", - рассказывает Моника.

Она больше не опасается того, что сотрудники спецслужб будут стоять у ее двери, чтобы предупредить о намерениях дочери уехать в Сирию. Но зять еще долго будет находиться в поле зрения спецслужб. В прошлом году в его отсутствие в их квартире даже проводился обыск.

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