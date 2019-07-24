В Петербурге прошел митинг "За честные выборы"

В Санкт-Петербурге на площади перед Финляндским вокзалом прошел согласованный митинг против нарушений на выборах. Как передает с места событий в среду, 24 июля, корреспондент DW, акция началась с минуты молчания в память гражданской активистки Елены Григорьевой, зверски убитой 22 июля.

Организаторами митинга были более 20 организаций и общественных движений, включая партии "Справедливая Россия", "Яблоко", КПРФ и "Партию роста", уточняет агентство "Интерфакс". Перед собравшимися выступили кандидаты в губернаторы города, участники выборов муниципальных депутатов. На акции присутствовали около трех - четырех тысяч человек, перед рамками, через которые пропускали участников митинга, оставались очереди.

"Давайте докажем им, что мы свободные граждане самого свободного и самого демократичного города России", - заявил, открывая митинг депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров, зарегистрированный кандидатом в муниципальные депутаты, тем не менее, призвал к реальному наказанию членов избирательных комиссии, уличенных в нарушении законов о выборах.

По сообщениям корреспондента DW, мирный митинг пытлись сорвать провокаторы, но акция, проходившая в плотном кольце полицейских, завершилась мирно.

Две тысячи жалоб

Муниципальные выборы и выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Кандидаты жаловались на многочисленные нарушения в работе муниципальных избиркомов, в том числе подставные очереди, утерю комиссией сданных документов, признание подписей в поддержку недействительными.

Ранее 80 кандидатов обратились к главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с просьбой отменить выборы и распустить ряд муниципальных избиркомов. Во время заседания ЦИК 24 июля его член Александр Кинев заявил, что в избирком за последнее время поступило две тысячи жалоб на ситуацию с выборами в Санкт-Петербурге, сообщает "Новая газета".

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