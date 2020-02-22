 В Петербурге проходит митинг в поддержку фигурантов дела ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 22.02.2020

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Россия

В Петербурге проходит митинг в поддержку фигурантов дела "Сети"

В парке на юго-западе Санкт-Петербурга собрались около 250 человек, выступающих в поддержку фигурантов дела "Сети". Полиция наблюдает за происходящим, но в ситуацию не вмешивается.

Акция в поддержку дела Сети в Санкт-Петербурге

Акция в поддержку дела "Сети" в Санкт-Петербурге

В парке Екатерингоф на юго-западе Санкт-Петербурга в субботу, 22 февраля, проходит согласованный митинг в поддержку фигурантов так называемого дела "Сети", которых ранее приговорили к длительным срокам заключения - от шести до 18 лет. Как передал корреспондент DW, на акцию собрались порядка 250 человек, при этом численность колеблется: люди приходят и уходят. Организаторы ранее предполагали, что к мероприятию присоединятся порядка 700 человек.

"Это - суд надо мной. Я могу на их месте оказаться в любой момент, любой из нас может оказаться… Повезло, на самом деле, ребятам из дела "Сети", что это стало публичной историей, а сколько таких историй непубличных", - считает депутат городского Законодательного собрания Максим Резник.

Полицейские наблюдают за собравшимися

Среди собравшихся - несколько десятков активистов левых движений. В числе организаторов - незарегистрированная Объединенная коммунистическая партия, а также представители "Марксистской тенденции", "Революционного комсомола" и "Левого блока". Некоторые из пришедших принесли с собой плакаты с надписями: "Фабрикации, садизм, безнаказанность", "Никто не заслуживает пыток". Официальная цель акции, по словам устроителей, - "обсуждение проблем соблюдения законности мер дознания, предварительного следствия и судебной системы России".

Плакат в поддержку дела Сети

Плакат в поддержку дела "Сети"

За порядком на месте митинга наблюдают порядка 150 сотрудников полиции и Росгвардии. По периметру парка выстроились более 30 спецмашин правоохранительных органов. Полицейские ведут себя, по большей части, корректно, фотографируют происходящее, фиксируют содержание плакатов. Как часто происходит на подобных акциях, происходит глушение мобильной связи и интернет-трафика.

О расследовании "Медузы" знают не все

Как удостоверился корреспондент DW, о расследовании журналистов "Медузы", выяснивших, что, что некоторые фигуранты пензенского дела могут быть причастны к убийству, ззнают далеко не все.

Изначально организаторы планировали провести мероприятие на площади Ленина, однако власти эту площадку не согласовали.

Суть обвинений по делу "Сети"

Фигуранты дела "Сети" признаны виновными в "создании террористического сообщества", при этом часть из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", часть - за "покушение на сбыт наркотиков". Молодым людям, в частности. ставилось в вину намерение сорвать выборы президента в 2018 году  и чемпионат мира по футболу-2018. Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Андрей Чернов приговорены к 18, 16 и 14 годам соответственно. Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сагынбаев - к 13, 10, девяти и шести. Эти сроки полностью совпали с требованиями обвинения.

Пчелинцев, Шакурский и Сагынбаев ранее утверждали, что их в ходе следствия пытали электротоком. Пензенское управление ФСБ свою причастность к пыткам отрицало. На оглашение резолютивной части приговора 10 февраля ушло не более получаса. Мотивировочную часть озвучивать не стали.

Ранее письма в поддержку фигурантов дела подписали деятели культуры, художники-мультипликаторы, врачи, студенты и многие другие.

Сообщество "Сеть" признано в России террористическим и запрещено.

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    Автор: Елена Барышева


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